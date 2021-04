Le taux de vaccinations quotidiennes contre Covid rapportées administrées aux États-Unis est tombé en dessous de 3 millions pour la première fois depuis des semaines jeudi, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention. Dans le même temps, plus d’États ont franchi la mi-parcours pour les résidents avec au moins un tir. Des vaccins américains administrés Les États-Unis ont enregistré en moyenne 2,9 millions de coups de feu par jour au cours de la semaine dernière, selon les données du CDC. La moyenne quotidienne s’est maintenue au-dessus de 3 millions pendant plus de deux semaines consécutives et a atteint un sommet de 3,4 millions de tirs signalés par jour le 13 avril.

Une des raisons de cette légère baisse peut être l’arrêt en cours des vaccinations Johnson & Johnson, que la Food and Drug Administration a conseillé aux États de suspendre plus tôt ce mois-ci «par prudence» après que six femmes aient développé un trouble rare de la coagulation sanguine. Le vaccin J&J représente moins de 4% des 219 millions de doses totales administrées aux États-Unis à ce jour. Mais l’option à injection unique s’est avérée particulièrement utile dans certaines communautés qui ont des difficultés à accéder à plusieurs reprises aux sites de vaccination et a été utilisée pour une moyenne de 425 000 injections signalées par jour à des niveaux de pointe à la mi-avril.

Part des États-Unis de la population vaccinée Environ 40% de la population américaine a reçu un ou plusieurs vaccins et plus d’un quart est entièrement vacciné. Parmi les personnes âgées, plus de 81% ont reçu au moins une dose.

Le New Hampshire dépasse tous les autres États en termes de résidents avec un ou plusieurs vaccins, avec 59% de la population au moins partiellement vaccinée. Le Connecticut a franchi la mi-course plus tôt cette semaine, et le Maine et le Massachusetts l’ont fait jeudi. De nombreux États approchent du jalon, avec le Vermont, le Nouveau-Mexique, le New Jersey, Hawaï, le Rhode Island et la Pennsylvanie tous à travers la barre des 45%.

Les États en retard par rapport au taux national comprennent le Mississippi, où 30% des résidents ont reçu au moins un coup de feu, et l’Alabama et la Louisiane, où 31% des résidents ont été piégés. Onze États au total sont inférieurs à 35%. Cas Covid aux États-Unis Les États-Unis signalent près de 62000 nouvelles infections à coronavirus par jour, sur la base d’une moyenne de sept jours de données compilées par l’Université Johns Hopkins. Ce niveau est supérieur au plus récent point bas du pays de 53 600 par jour à la fin du mois de mars, mais a été à la baisse au cours de la semaine dernière.