Le président Joe Biden prononce une allocution sur la réponse au COVID-19 et l’état des vaccinations alors que le vice-président Kamala Harris regarde l’auditorium de la cour sud du bâtiment du bureau exécutif d’Eisenhower le 21 avril 2021 à Washington, DC.

Le président Joe Biden a annoncé mercredi que son administration avait atteint son objectif de 200 millions de vaccins contre Covid administrés au cours de ses 100 premiers jours en fonction, et a vanté que la moitié des adultes américains et 80% des personnes âgées avaient reçu au moins un vaccin.

Lundi, tous les États avaient élargi l’admissibilité au vaccin pour inclure toutes les personnes âgées de 16 ans et plus.

« Le large éventail d’adultes américains reste encore largement non vacciné », a-t-il dit, ajoutant que « trop ​​de jeunes Américains pourraient encore penser qu’ils n’ont pas besoin de se faire vacciner. »

Dans un discours à la Maison Blanche, Biden a également fait remarquer que le pays entrait dans une « nouvelle phase » de l’effort de vaccination après s’être concentré principalement sur les groupes à haut risque tels que les travailleurs de la santé et les résidents des maisons de retraite pendant les trois premiers mois du déploiement.

Les États-Unis signalent chaque jour près de 63 000 nouvelles infections à Covid, sur la base d’une moyenne de sept jours de données compilées par l’Université Johns Hopkins. Ce chiffre est au-dessus du plus récent point bas du pays de 53 600 par jour à la fin du mois de mars, mais a été à la baisse au cours des derniers jours.

Des vaccins américains administrés

Les États-Unis enregistrent en moyenne 3 millions de coups de feu par jour au cours de la semaine dernière, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention. Ce chiffre est resté supérieur à 3 millions pendant plus de deux semaines consécutives, mais est légèrement en baisse par rapport au sommet de 3,4 millions de tirs signalés par jour le 13 avril.