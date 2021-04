Environ 1,8 million de vaccins ont été déclarés administrés aux États-Unis mardi, ce qui reflète principalement les vaccinations du week-end en raison d’un retard dans la communication des données. Les chiffres de vaccination rapportés les lundis et mardis sont généralement les plus bas de la semaine.

Ce chiffre est basé sur une moyenne de sept jours de vaccinations quotidiennes signalées et a légèrement baissé ces derniers jours, passant d’un sommet de 3,4 millions de tirs signalés par jour le 13 avril à un peu plus de 3 millions mardi.

Le rythme de vaccination aux États-Unis s’est maintenu au-dessus de 3 millions de vaccins par jour pendant deux semaines consécutives, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention publiées mardi.

La légère baisse du rythme quotidien peut être due en partie à l’enquête en cours sur le vaccin de Johnson & Johnson. Au début du mois, la Food and Drug Administration des États-Unis a conseillé aux États de suspendre l’utilisation du vaccin de J & J « par prudence » après que six femmes aient développé un trouble rare de la coagulation sanguine.

Plus de 133 millions de personnes, soit 40,1% de la population américaine, ont reçu une dose ou plus d’un vaccin Covid-19. Environ un Américain sur quatre est entièrement vacciné.

Parmi les personnes âgées de 65 ans et plus, plus de 80% sont au moins partiellement vaccinées et 65% sont entièrement vaccinées.

Les progrès varient à travers le pays. Dans un État, le New Hampshire, plus de la moitié des résidents ont reçu au moins un coup, et le Connecticut, le Maine et le Massachusetts sont en passe d’atteindre la barre des 50% dans les prochains jours.

Plus de 40% des résidents sont au moins partiellement vaccinés dans 24 États et à Washington, DC

Au Mississippi et en Alabama, seuls 30% des habitants ont eu une chance, et ce chiffre est de 31% en Louisiane et de 32% au Tennessee.

Cas Covid aux États-Unis

Les États-Unis signalent en moyenne 63 800 nouvelles infections par jour, sur la base d’une moyenne hebdomadaire de données suivies par l’Université Johns Hopkins. Ce niveau a suivi une tendance à la baisse ces derniers jours, mais se situe au-dessus du point bas le plus récent de 53 600 cas quotidiens moyens enregistrés à la fin du mois de mars.