Avec 2,2 millions de vaccinations déclarées administrées lundi, les États-Unis enregistrent maintenant en moyenne 3,1 millions de vaccins par jour au cours de la semaine dernière, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention.

Les données des CDC montrent que plus de la moitié des personnes de 18 ans et plus, et 80% de celles de 65 ans et plus, sont au moins partiellement vaccinées.

Cas Covid aux États-Unis

Les États-Unis signalent environ 67 100 nouvelles infections par jour, sur la base d’une moyenne de sept jours de données rapportées par l’Université Johns Hopkins. Ce chiffre est bien inférieur au pic hivernal du pays, lorsque le nombre moyen de cas quotidiens a dépassé 250 000 par jour, mais plus conforme aux chiffres observés lors de la poussée de l’été dernier.