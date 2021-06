Données américaines quotidiennes au 1er juin

Les données des Centers for Disease Control and Prevention montrent que 50,5% des Américains ont reçu au moins une dose de vaccin avec environ 41% complètement vaccinés.

Moderna a demandé mardi l’approbation complète de la Food and Drug Administration pour son vaccin Covid-19. Enquêtes ont montré que l’approbation de la FDA pourrait inciter davantage de personnes à recevoir le vaccin, qui est actuellement sur le marché américain dans le cadre d’une autorisation d’utilisation d’urgence.

Plus de 50% de la population américaine a reçu une injection de vaccin Covid ou plus, selon les données fédérales, alors que le nombre de cas à l’échelle nationale continue de baisser.

Parmi les personnes âgées de 18 ans et plus, environ 63 % ont reçu une dose de vaccin ou plus. Le président Joe Biden s’est fixé pour objectif d’atteindre 70 % d’ici le 4 juillet.

Cas de Covid aux États-Unis

25 États et territoires n’ont pas publié de données Covid lundi en raison du jour férié du Memorial Day, selon Hopkins, portant la moyenne sur sept jours des infections quotidiennes à moins de 20 000 pour la première fois depuis les premiers jours de la pandémie.

Les cas pourraient augmenter dans les prochains jours, car les États signalent les données en attente des vacances.