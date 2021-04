L’étudiante en sciences infirmières Erika Lohr fait vacciner une personne alors que d’autres sont accueillies dans une zone de surveillance après leurs injections alors que la Californie ouvre l’admissibilité au vaccin à tous les résidents de 16 ans et plus lors de l’épidémie de maladie à coronavirus (COVID-19) à Chula Vista, Californie, États-Unis, 15 avril 2021.

Les données des Centers for Disease Control and Prevention montrent que 3,5 millions de doses de vaccin ont été rapportées aux États-Unis dimanche. La moyenne sur sept jours des injections quotidiennes a dépassé les 3 millions pendant 12 jours consécutifs.

Les vaccinations de Johnson & Johnson sont toujours suspendues, après que la Food and Drug Administration et le CDC aient conseillé aux États de suspendre temporairement l’utilisation du vaccin après que six femmes aient développé des problèmes de coagulation sanguine rares mais graves.

Les États-Unis ont administré beaucoup moins de vaccins J&J que les vaccins Pfizer ou Moderna, mais l’option one-shot est précieuse pour certaines situations et communautés. Les sites de vaccination de masse et les fourgonnettes mobiles ont plus de facilité avec les exigences de stockage de Johnson & Johnson, et l’administration d’un régime à deux doses peut être un défi dans certaines populations, telles que les prisonniers qui changent d’établissement ou les sans-abri qui n’ont pas de résidence permanente. .

Part des États-Unis de la population vaccinée

Dimanche, le CDC a rapporté que la moitié de tous les adultes américains avaient reçu au moins une injection. Parmi les personnes âgées de 65 ans et plus, 81% ont reçu une dose ou plus et environ les deux tiers sont entièrement vaccinés.