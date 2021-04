Le taux de doses quotidiennes de vaccins rapportées administrées aux États-Unis s’est maintenu au-dessus de 3 millions pour le neuvième jour consécutif jeudi, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention, plusieurs États se rapprochant de la mi-parcours pour les résidents ayant au moins un vaccin.

Plus tôt cette semaine, le coordinateur de la réponse Covid-19 de la Maison Blanche, Jeff Zients, a déclaré que la pause dans les vaccinations Johnson & Johnson ne ralentirait pas le rythme du déploiement aux États-Unis et que le pays dispose de suffisamment de vaccins Pfizer et Moderna pour continuer à administrer 3 millions de vaccins par jour. .

Part des États-Unis de la population vaccinée

Environ 38% de la population américaine a reçu au moins une dose d’un vaccin Covid et 24% est entièrement vaccinée, selon le CDC.

Dans le New Hampshire, 56% de la population a reçu au moins une dose de vaccin. Plus de 45% des résidents du Maine, du Connecticut, du Massachusetts et du Nouveau-Mexique sont au moins partiellement vaccinés.