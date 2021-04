Un panel du CDC a décidé mercredi de reporter une décision sur le vaccin de Johnson & Johnson alors qu’il enquêtait sur les cas de six femmes développant un trouble de la coagulation sanguine.

Les données des Centers for Disease Control and Prevention montrent qu’une moyenne de 3,3 millions de doses quotidiennes de vaccins ont été déclarées administrées au cours de la semaine dernière.

Environ 7,5 millions de doses du vaccin Johnson & Johnson ont été administrées aux États-Unis sur près de 195 millions de doses totales, selon les données du CDC. Les vaccins Pfizer et Moderna ont constitué la majorité des vaccins administrés aux Américains jusqu’à présent.

Les responsables américains disent que la pause dans l’utilisation du vaccin de Johnson & Johnson ne ralentira pas le déploiement du vaccin dans le pays, notant qu’il y a suffisamment d’approvisionnement de Moderna et de Pfizer pour maintenir le rythme actuel de vaccination.

Environ 37% de la population américaine a reçu au moins un vaccin contre Covid, et 23,1% est entièrement vacciné.

Parmi les personnes âgées de 65 ans et plus, environ 80% ont reçu une ou plusieurs doses et 63% sont entièrement vaccinées, selon le CDC.

Cas Covid aux États-Unis

La moyenne sur sept jours des nouveaux cas quotidiens de coronavirus aux États-Unis est de 71282, selon les données de Johns Hopkins, en hausse de 8% par rapport à il y a une semaine.