Flacon et boîte Johnson & Johnson COVID-19 vus sur un site de vaccination. Les doses du vaccin Johnson & Johnson sont administrées dans tout l’État de Floride malgré un petit nombre de patients qui ont présenté des effets indésirables, y compris des caillots sanguins.

Les données des Centers for Disease Control and Prevention montrent que 2,6 millions de doses de vaccin ont été rapportées aux États-Unis mardi, ce qui porte la moyenne quotidienne des injections administrées au cours de la semaine dernière à un nouveau sommet de 3,4 millions.

Les responsables américains disent que la pause recommandée par la Food and Drug Administration sur l’utilisation du vaccin Johnson & Johnson ne ralentira pas la campagne de vaccination.

Jeff Zients, le coordinateur de la réponse Covid-19 de la Maison Blanche, a déclaré mardi aux journalistes que l’annonce de Johnson & Johnson « n’aura pas d’impact significatif sur notre programme de vaccination ».

« Le président a toujours dit qu’il s’agissait d’un effort de guerre, et en tant que tel, nous avons mobilisé un effort de guerre afin que nous soyons préparés à un large éventail de scénarios », a déclaré Zients. « Nous disposons d’un approvisionnement plus qu’assez de vaccins Pfizer et Moderna pour maintenir le rythme actuel d’environ 3 millions de vaccins par jour. »

Le vaccin Johnson & Johnson représente 7,2 millions des doses totales administrées aux Américains jusqu’à présent, contre 99,5 millions de doses de Pfizer et 85,4 millions de doses de Moderna. Le vaccin à dose unique Johnson & Johnson est responsable de 9,5% des quelque 75 millions d’Américains qui sont entièrement vaccinés, selon les données du CDC.