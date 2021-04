Le Michigan a de nouveau signalé le niveau le plus élevé de nouveaux cas de Covid quotidiens par habitant, selon une analyse CNBC des données de Johns Hopkins. Lundi, le directeur des Centers for Disease Control and Prevention, le Dr Rochelle Walensky, a déclaré que l’État devrait « arrêter les choses » car il fait face à la flambée et qu’une augmentation des vaccinations contre Covid-19 à elle seule n’arrêtera pas la propagation du virus.

Le Michigan enregistre en moyenne près de 7 300 nouveaux cas par jour, proche du sommet pandémique de l’État de plus de 8 300 par jour en décembre. Les hospitalisations et les décès sont également en hausse dans l’État.