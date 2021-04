Les États-Unis ont signalé 4,6 millions de doses de vaccin administrées samedi, un nouveau record d’une journée et 3,6 millions de vaccins supplémentaires dimanche. Cela porte la moyenne quotidienne des doses administrées au cours de la semaine écoulée à 3,1 millions. Dans le même temps, le pays rapporte 70000 nouveaux cas de coronavirus par jour, selon les données de l’Université Johns Hopkins, un niveau en ligne avec la flambée de l’été 2020 lorsque le nombre moyen de cas a culminé à 67000 fin juillet. Aucun État n’enregistre plus d’infections quotidiennes par habitant que le Michigan, selon une analyse CNBC des données Hopkins, avec des décomptes quotidiens de cas et des hospitalisations proches des pics antérieurs de l’État et des décès liés à Covid-19 en hausse. Cas Covid aux États-Unis Les États-Unis ont signalé en moyenne 70 000 nouveaux cas de Covid-19 par jour au cours de la semaine dernière, selon les données de Hopkins. Bien que bien en deçà du pic hivernal du pays d’environ 250 000 nouveaux cas par jour, ce chiffre est conforme aux décomptes de cas signalés au cours de la «deuxième vague» du pays au cours de l’été, qui à l’époque étaient des records.

Le Michigan enregistre en moyenne près de 7 400 nouveaux cas par jour, se rapprochant du niveau record de l’État de plus de 8 300 par jour enregistré en décembre. Vendredi, la gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, a demandé aux écoles secondaires de suspendre temporairement l’apprentissage en personne et a demandé aux résidents de restreindre les activités. Le gouverneur a également demandé que les écoles suspendent volontairement les jeux sportifs pour les jeunes et que les résidents évitent de manger en personne pendant deux semaines afin de ralentir la propagation du virus.

Le nombre de morts au Michigan est également en hausse. L’État rapporte en moyenne 43 décès par Covid-19 par jour au cours de la semaine dernière, contre 30 décès par jour il y a une semaine. Le nombre quotidien moyen de cas a augmenté de 5% ou plus par rapport à il y a une semaine dans 29 États, selon les données de Hopkins. Décès de Covid aux États-Unis Les États-Unis ont signalé 981 décès quotidiens de Covid-19 en moyenne au cours de la semaine dernière, selon les données de Hopkins. La dernière tendance américaine en matière de décès de coronavirus est obscurcie par une publication de données en vrac d’environ 1800 décès en provenance de l’Oklahoma. Ces décès sont actuellement tous signalés pour le 7 avril 2021, bien qu’ils soient survenus au cours des semaines ou des mois précédents. Département de la santé de l’État de l’Oklahoma a annoncé que l’État est en train de passer aux directives de communication des données conformément aux exigences des Centers for Disease Control and Prevention, ce qui est à l’origine de cette augmentation. Avant cette anomalie de déclaration, le nombre quotidien de morts de Covid aux États-Unis avait tendance à baisser par rapport aux niveaux records enregistrés en janvier.

Des vaccins américains administrés Le pays a signalé un record d’une journée de 4,6 millions de doses de vaccin administrées samedi, selon les données des CDC, et les États-Unis ont administré 3,1 millions de vaccins par jour en moyenne au cours de la semaine dernière.

Part des États-Unis de la population vaccinée Plus d’un tiers de la population américaine a reçu au moins une dose d’un vaccin Covid-19 et plus d’un cinquième est entièrement vacciné, Spectacle de données CDC.