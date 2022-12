‘Donne m’en plus’! Les chansons pop de Britney Spears repartent à Broadway

Une comédie musicale sur les princesses éveillées qui utilise des chansons à succès de Britney Spears débarquera à Broadway cet été.

“Once Upon a One More Time”, avec des morceaux de Spears, dont “Oops!… I Did It Again”, “Lucky”, “Stronger” et “Toxic”, commencera les représentations en mai au Marquis Theatre.

La comédie musicale a une histoire originale écrite par Jon Hartmere sur des princesses de contes de fées classiques – Cendrillon, Blanche-Neige et la Petite Sirène, parmi elles – qui sont transformées après avoir lu “The Feminine Mystique”, un texte féministe historique.

“Once Upon a One More Time” a été joué pour la première fois à The Shakespeare Theatre Company, connue pour ses offres plus majestueuses. Il sera dirigé et chorégraphié par Keone et Mari Madrid. Le casting sera annoncé ultérieurement.

La tentation d’utiliser des chansons populaires déjà éprouvées pour alimenter une comédie musicale est ancienne, et à Broadway a récemment conduit à des spectacles avec de la musique de The Temptations, Bob Dylan, The Go Go’s, Tina Turner et Alanis Morissette.

Les fans de Broadway peuvent être pardonnés d’avoir répondu par “Oups!… I Did It Again” puisque de nombreux succès de Spears sont dans “&Juliet” – une comédie musicale jukebox maintenant à Broadway qui célèbre l’un de ses partenaires d’écriture et producteurs, Max Martin – y compris elle “… Bébé encore une fois” et “Plus fort”.

La progression de la comédie musicale est une autre étape dans l’indépendance de Spears après que son cas de tutelle a attiré l’attention nationale au milieu de ses tentatives pour reprendre le contrôle de ses finances et de ses moyens de subsistance.