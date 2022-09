Donnarumma fait briller l’Italie bat la Hongrie 2-0 et entre dans le dernier carré

L’Italie, qui manquera une deuxième Coupe du monde consécutive, a de nouveau trouvé une consolation en Europe en s’imposant 2-0 à Budapest lundi pour devancer la Hongrie pour la première place de son groupe de la Ligue des Nations.

Giacomo Raspadori, qui a marqué le but vainqueur contre l’Angleterre vendredi, a renvoyé le ballon à la maison après que Wilfried Gnonto ait bondi sur une mauvaise passe en retrait hongroise pour donner l’avantage à l’Italie à la 27e minute.

“On avait besoin de ces matches pour redonner de l’enthousiasme, même si la Coupe du monde reste une plaie ouverte et qu’on ne peut pas revenir en arrière”, a déclaré le gardien italien Gianluigi Donnarumma.

“Nous devons recommencer, nous devons le faire pour toute l’Italie.”

La Hongrie, qui a commencé le dernier tour des matchs en tête du Groupe A3, s’est battue avec acharnement mais Donnarumma a effectué deux arrêts miraculeux coup sur coup à la 50e minute de Loic Nego et Adam Szalai.

Deux minutes plus tard, Federico Dimarco a rencontré un centre de Bryan Cristante au deuxième poteau pour écraser son premier but international et le 1 500e de l’Italie.

Donnarumma a produit un autre remarquable pour empêcher une tête de Callum Styles (55e).

L’Italie a tenu bon pour suivre les Pays-Bas et la Croatie dans le dernier carré de la Ligue des Nations prévu en juin 2023.

“Nous avons été excellents pendant 70 minutes, les 20 dernières je n’ai pas trop aimé”, a déclaré l’entraîneur italien Roberto Mancini.

“Nous sommes heureux, c’est important d’avoir atteint le dernier carré de la Ligue des Nations pour la deuxième fois.”

L’Espagne ou le Portugal se retrouvent mardi pour décider du dernier ticket pour avoir une chance de succéder à la France en tant que champion.

L’Italie, qui est tombée à un point bas en mars, moins d’un an après son titre à l’Euro 2020, lorsqu’elle n’a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde, a un autre tournoi final européen à espérer.

La course surprenante de la Hongrie à travers le groupe avait rappelé certains des triomphes des exploits des Magic Magyars des années 1950.

Ils ont remporté une première victoire en compétition contre l’Allemagne depuis 1954 et une première victoire à l’extérieur contre l’Angleterre depuis 1954, mais n’ont toujours pas battu l’Italie depuis 1955.

La défaite a également mis fin à la carrière internationale du capitaine hongrois Adam Szalai, qui avait déclaré qu’il prenait sa retraite du football international à 34 ans et avait été ovationné après 75 minutes.

