Donna, la mère de Travis Kelce, parle de sa rencontre avec le prince William

Même avec sa renommée croissante, Travis Kelce est toujours frappé par les étoiles lorsqu’il rencontre des célébrités d’un certain statut, a révélé sa mère.

Donna Kelce, 71 ans, a parlé de la rencontre de son fils avec le prince William lors du concert Eras Tour de Taylor Swift au stade de Wembley au cours de l’été, qualifiant cela de « l’une des choses les plus cool ».

Dans un entretien avec ExtraDonna se souvient que Travis s’était senti un peu intimidé par le royal lors de son introduction.

« Il a dit : « Quand vous rencontrez des gens comme ça, vous savez, quand la famille royale arrive, ou Paul McCartney ou Hugh Grant… il y a quelqu’un dans la suite, vous vous demandez simplement qui dans cette image ne correspond pas ? Pourquoi suis-je ici et pourquoi suis-je même autorisé à parler à ces individus ? Cela ne semble tout simplement pas bien », a expliqué Donna.

La mère de Travis Kelce, Donna, photographiée ci-dessus avec son fils le 11 juillet, a parlé de sa rencontre avec le prince William, la qualifiant de « l’une des choses les plus cool ». Getty Images pour Netflix

« Il a dit : ‘Quand vous rencontrez des gens comme ça, vous savez quand la famille royale arrive ou Paul McCartney ou Hugh Grant… il y a quelqu’un dans la suite, vous vous demandez simplement qui dans cette image ne correspond pas ?' », a révélé Donna. . Taylor Swift/Instagram

Elle a poursuivi: « Mais je pense qu’il gère ça plutôt bien, c’est un gars plutôt sympathique. »

Travis a fait écho à un sentiment similaire lorsqu’il a parlé de sa rencontre avec le prince de Galles et ses enfants, Prince George, 11 ans, et la princesse Charlotte, 9 ans, sur ses podcasts New Heights en juin.

« Mec, c’était le fils de pute le plus cool », a-t-il dit. « Il était génial. C’était un vrai plaisir de les rencontrer.

Kelce a rencontré le royal alors qu’il assistait au spectacle de Swift au stade de Wembley cet été. Le prince et la princesse de Galles/Instagram

Travis a rappelé l’événement sur son podcast « New Heights », disant qu’il « n’était pas sûr si j’étais censé m’incliner devant eux, faire une révérence, être juste un idiot américain et leur serrer la main, comme « Sup, mec ». killatrav/Instagram

Vous voulez plus d’actualités sur les célébrités et la culture pop ? Commencez votre journée avec Page Six Daily. Merci de vous être inscrit !

«Je n’étais pas sûr d’être censé leur faire une révérence, être juste un idiot américain et leur serrer la main, du genre ‘Sup, mec.’ Nous voulions être polis.

Son frère, Jason, de son côté, a admis qu’il se sentait «émasculé» et avait mis sa «bière à 10 pieds».

Le joueur des Chiefs de Kansas City a posé pour des photos avec sa petite amie et la famille du prince William dans les coulisses lors de leur rencontre.

Le frère de Travis, Jason, a quant à lui déclaré qu’il s’était senti « émasculé » lors de sa rencontre avec le prince de Galles. killatrav/Instagram

Plus tôt ce mois-ci, Donna a également révélé pourquoi son fils était le partenaire idéal pour sa petite amie chanteuse, en disant : « C’est un gars bien. Il l’est vraiment. TNS

Plus tôt ce mois-ci, Donna s’est également réjouie de son plus jeune fils et de sa relation avec le hitmaker « You Belong With Me » en expliquant pourquoi il était le partenaire idéal pour le chanteur.

« C’est un bon gars. Il l’est vraiment. Il est bon », nous a-t-elle dit lors de la première sur le tapis rouge à New York de « Grotesquerie » de FX, dans lequel joue le joueur de la NFL. « Il est gentil. Il est généreux. Et d’après ce que j’ai compris, elle aussi.

« J’espère qu’ils passent un bon moment », a ajouté Donna.