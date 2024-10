Donna Kelce se demande si son fils Travis fera sa demande en mariage à Taylor Swift

Donna Kelce ne sait pas ce qui va suivre dans l’histoire d’amour de son fils.

La matriarche dit en exclusivité à Page Six qu’elle ne sait pas si son fils Travis Kelce proposera Taylor Swift alors qu’il assisterait aux Glamour Women of the Year Awards à New York en tant que lauréat.

« Personne ne le sait », nous dit Donna mardi, ajoutant timidement : « Nous verrons ce qui se passera. On ne sait jamais.

Donna Kelce, vue souriante lors des Glamour Women of the Year Awards à New York mardi soir, raconte en exclusivité à Page Six qu’elle ne sait pas si son fils Travis Kelce proposera à Taylor Swift. Getty Images

« Personne ne le sait », dit-elle. Getty Images pour Glamour

La mère de deux enfants, âgée de 71 ans, dit également que Travis et son frère aîné, Jason Kelce, n’ont pas besoin de conseils relationnels de sa part.

«Je ne donne pas de conseils à mes enfants. Ils ont tout réglé », dit Donna.

« Ils sont bien plus capables de prendre ces décisions par eux-mêmes. »

« Nous verrons ce qui se passera. On ne sait jamais », ajoute-t-elle timidement. Evan Agostini/Invision/AP

Donna a également déclaré à Page Six mardi que ses fils n’avaient pas besoin de conseils relationnels de sa part. Getty Images

La fière maman de la NFL a foulé le tapis rouge mardi soir après avoir été incluse sur la couverture des femmes de l’année 2024 de Glamour avec d’autres mamans célèbres Tina Knowles, Maggie Baird et Mandy Teefey.

Même si elle prétend n’avoir aucune idée des projets de mariage de Travis avec Swift, Donna a déjà déclaré à Page Six qu’elle pensait que le couple de renommée mondiale était parfait l’un pour l’autre.

« C’est un bon gars. Il l’est vraiment. Il est bon. Il est gentil. Il est généreux. Et d’après ce que j’ai compris, elle aussi », a-t-elle déclaré lors de la première à New York de « Grotesquerie », dans laquelle Travis avait un petit rôle.

Donna a déjà déclaré à Page Six qu’elle pensait que Travis et Swift allaient bien l’un pour l’autre. Jay Biggerstaff-Imagn Images

Elle et le chanteur « Karma » ont été vus encourageant Travis ensemble lors de plusieurs matchs de la NFL. MÉGA

Donna a très bien connu le hitmaker de « Cruel Summer » au cours de la dernière année et les deux ont été aperçus en train d’encourager Travis lors de plusieurs de ses matchs dans la NFL.

Elle a même donné son approbation à Swift l’automne dernier lorsqu’elle a republié un clip qualifiant le duo de « plus grands fans » de Travis.

L’ailier rapproché des Chiefs de Kansas City, 35 ans, et la pop star, 34 ans, sont devenus publics en septembre 2023 lorsqu’elle s’est présentée à son match contre les Bears de Chicago.

Vous voulez plus d’actualités sur les célébrités et la culture pop ? Commencez votre journée avec Page Six Daily. Merci de votre inscription !

Swift et Travis se fréquentent depuis l’été dernier et ont rendu public leur romance en septembre 2023. Images du GC

Un initié a déclaré à Page Six en août que le couple se fiancerait « bientôt ». Getty Images

Depuis lors, le lauréat de 14 Grammy Awards est devenu un incontournable de la foule, alors qu’il a voyagé à travers le monde pour la soutenir lors de sa tournée Eras, qui a battu tous les records.

En août, un initié a déclaré à Page Six qu’un « engagement allait bientôt avoir lieu ».

On nous a également dit que Travis avait demandé au père du chanteur, Scott Swift, la permission d’épouser sa fille, ce que le patriarche lui avait donné « de tout cœur ».