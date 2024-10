Donna Kelce révèle la réaction de Taylor Swift, de ses fils Travis et de Jason à sa récente couverture

Donna Kelce révèle Taylor Swift, ses fils Travis et la réaction de Jason à sa couverture

Donna Kelce a révélé les réactions de ses fils Travis Kelce et Jason Kelce et de la petite amie de Travis, Taylor Swift, à sa nouvelle couverture.

La maman de deux enfants est apparue dans Charmenous sommes en 2024 Femmes de l’année couvrir et a discuté du soutien qu’elle a reçu de ses fils avec Personnes revue.

Le mardi 8 octobre, au Charmenous sommes en 2024 Femmes de l’année événement organisé à New York, elle a déclaré au média que ses fils « ne le savaient pas jusqu’à la sortie de la couverture parce que je n’avais pas le droit de leur dire ».

Donna a poursuivi en disant: « Mais au fond, ils sont très heureux de tout et ils me soutiennent dans tout ce que je fais. »

« Alors ils disent simplement : ‘Maman ! Wow !' », a-t-elle ajouté.

De plus, la mère de 71 ans a noté que cet honneur était un « choc pour moi aussi ».

Le média a également posé des questions sur la petite amie de son fils Travis et sur les commentaires de Taylor sur son honneur.

Donna a répondu en disant: « Oui. Elle me soutient également beaucoup. »

De plus, Travis et Jason ont rendu un hommage spécial à leur mère sur leur podcast De nouveaux sommets avec Jason et Travis Kelce.

« Je suis très heureux pour toi, maman », s’est exclamé Travis pendant le spectacle, ajoutant: « C’est cool, et tu étais absolument magnifique, maman. »

Il est pertinent de mentionner que Charmenous sommes en 2024 Femmes de l’année couvrent des mères célèbres honorées dans leur couverture, notamment Beyonce, Mandy Teefey, la mère de Selena Gomez et Gracie Teefey, Tina Knowles, la mère de Solange, et Maggie Baird, la mère de Billie Eilish.