Donna Kelce donne un aperçu rare du report du divorce avec Ed de « plusieurs années »

Donna Kelce partage de rares détails sur son divorce avec Ed Kelce.

La mère de Travis Kelce et Jason Kelce expliqué dans le magazine Glamour’s Women of the Year 2024 : The Moms issuepublié jeudi, selon lequel elle et son ex « sont restés ensemble » pour le bien de leurs fils.

Les ex, qui se sont mariés dans les années 1970, entretenaient une « relation amicale » tout en sachant que leur « mariage ne fonctionnait pas ».

Donna Kelce a détaillé sa décision de retarder son divorce et celui d’Ed Kelce « de plusieurs années ». Getty Images

Elle a parlé à Glamour jeudi de « stand[ing] toujours. » DANIELLE LEVITT

Les ex « sont restés ensemble pour les enfants ». Will Heath/NBC via Getty Images

« Nous pourrions faire cela et faire en sorte que leur vie soit aussi normale que possible », a expliqué l’homme de 71 ans. « Mais sur ce point, je suis resté immobile pendant plusieurs années jusqu’à ce que je puisse avancer par moi-même. »

L’ancien banquier commercial se souvient vouloir « aller de l’avant » et « travailler très, très dur » en tant que « principal soutien de famille » de la famille.

« Je pense qu’il est important que les enfants voient qu’une femme peut faire ce qu’elle veut, mais moi aussi je suis restée immobile », a déclaré Donna.

Le duo entretient une dynamique « amicale ». AFP via Getty Images

L’ancien couple s’est séparé après les diplômes universitaires de Jason Kelce et Travis Kelce. Getty Images

Elle et Ed ont été mariés pendant environ 25 ans, se séparant après que Travis, 34 ans, et Jason, 36 ans, aient obtenu leur diplôme universitaire.

Donna auparavant » a déclaré aux auditeurs de « Martha Stewart Podcast » qu’il aurait été « très, très difficile d’élever des enfants » seule.

« Nous a décidé que nous serions mariés pendant tout le temps où les enfants étaient dans la maison, et c’est comme ça que ça s’est passé », a-t-elle déclaré dans l’épisode de mai.

Donna a précédemment expliqué que la maternité célibataire aurait été « très difficile ». DANIELLE LEVITT

La logistique aurait été un « cauchemar », selon Ed. killatrav/Instagram

L’ancien couple n’a divulgué aucun détail sur les raisons pour lesquelles ils ont décidé de se séparer.

Travis « a commencé à établir… des liens » et a réalisé que « la situation de sa mère et de son père était différente de celle des autres parents » au collège.

« J’allais dormir dans d’autres maisons et les autres parents restaient dans la même pièce, et mes parents ne restaient pas dans la même pièce », a déclaré le joueur des Chiefs de Kansas City dans le documentaire « Kelce » de 2023.

Travis s’est rendu compte au collège que sa mère et son père étaient « différents des autres parents ». Icône Sportswire via Getty Images

Donna et Ed se sont fréquemment réunis lors des matchs de leurs fils dans la NFL. Getty Images

Ed a noté que lui et Donna « auraient préféré » être séparés – mais « cela aurait été un cauchemar avec la logistique, amener les enfants là où ils devaient être et fournir tout le soutien ».

Jeudi, Donna a qualifié la maternité de « tâche la plus ardue » et de « chose la plus difficile » qu’elle ait jamais faite.

« Ils dépendent totalement de vous et vous essayez de faire de votre mieux avec les ressources limitées dont vous disposez », a-t-elle déclaré.

Taylor Swift est souvent présente. TNS

Le chanteur a commencé à sortir avec Travis en 2023. USA TODAY Sports via Reuters Con

Jason a ensuite accueilli ses propres enfants.

L’athlète à la retraite et son épouse Kylie Kelce sont les parents de filles Wyatt, 5 ans, Elliotte, 3 ans, et Bennett, 1 an.

Quant au co-animateur du podcast « New Heights » de Jason, Travis est en couple avec Taylor Swift depuis l’été dernier.