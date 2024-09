Donna Kelce dit que son fils Travis adore les projecteurs sur Taylor Swift

La relation de Taylor Swift avec Travis Kelce ressemble certainement à une romance de conte de fées. Les deux sont tous les deux au sommet de leur forme dans leurs carrières respectives, et ils ont fait tout leur possible pour se soutenir mutuellement – ​​avec Travis se présentant aux concerts de la tournée Eras de Swift et Swift aux matchs des Chiefs de Kansas City où elle les tenues montrent de la meilleure façon son obsession pour Travis. Lors de certains matchs, Swift a été vue assise avec Donna Kelce, la mère de Travis, et elles ont semblé amicales. Mais les récents commentaires de Donna sur Travis et Swift remettent en question la véracité de la relation du couple – s’agit-il vraiment d’un simple coup de relations publiques pour aider à rehausser le profil de Travis et à le faire entrer dans l’industrie du divertissement une fois sa carrière de footballeur terminée ? Travis est-il un petit-ami américain sûr et bon pour l’image de Swift ?

Voici ce que Donna a dit et pourquoi cela sonne l’alarme pour certains. Dans une interview avec SupplémentaireDonna a été interrogée sur l’attention portée à son fils depuis qu’il a commencé à sortir avec Swift, et elle a répondu : « Il a toujours été du genre à être sous les feux de la rampe. Il aime l’attention. Je le pense vraiment, il danse toujours, plaisante toujours, toujours s’amuser. »

Avec son penchant pour les feux de la rampe, on pourrait affirmer que Travis a poursuivi Swift pour l’aider à se faire connaître. Depuis qu’il a commencé à sortir avec Swift, il a obtenu un poste d’animateur de « Are You Smarter Than a Celebrity? » sur Amazon Prime. Les ventes de maillots de Travis ont grimpé en flèche, lui rapportant un gros gain, et il est apparu sur scène lors de la tournée The Eras.