Donna Kelce dit que le lien avec Taylor Swift est « encore nouveau » pour elle

Donna Kelce dit qu’elle et Taylor Swift ont passé le « meilleur moment » aux jeux de Travis Kelce (Exclusif)

Donna Kelce a toujours le meilleur jour au stade Arrowhead.

Et c’est en partie grâce à Taylor Swiftavec Travis KelceLa mère de ‘s partage à quel point c’est spécial d’encourager les Chiefs de Kansas City aux côtés de sa petite amie.

« C’est amusant », Donna raconté en exclusivité E! News à la première du film le 23 septembre sa prochaine émission sur FX Grotesquerie« C’est encore nouveau. »

Et le souvenir le plus important pour Donna ? Elle et Taylor « passent un très bon moment à encourager Travis ».

Mais Donna ne montre pas seulement son soutien à son fils lors de ses matchs avec les Chiefs de Kansas City. Elle a également montré son amour sur le tapis rouge, en se présentant dans un tailleur-pantalon bordeaux scintillant pour soutenir ses grands débuts à la télévision en Ryan MurphyL’émission d’horreur de , dont la première comprend deux épisodes sur 25 septembre à 22h HE/HP sur FX et le lendemain sur Hulu.

Donna—qui partage également son fils Jason Kelce avec Ed Kelce—expliqué juste à quel point elle est incroyablement fière de Travis pour avoir essayé quelque chose de nouveau avec Grotesquerie.