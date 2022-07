Donna et Chloe Mills tuent sur le tapis rouge « Nope » : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Anthony Harvey/Shutterstock

Donna Mills s’est fait un nom en tant que reine du drame sur le feuilleton emblématique de la télévision aux heures de grande écoute Knot’s Landing. Et à 81 ans, elle a foulé le tapis bleu pour Jordan Peléc’est Non, prouvant qu’elle règne toujours en maître en tant que beauté de l’écran. Donna a porté un costume de style capri-pantalon blanc sur mesure, orné de détails en dentelle. Elle portait ses cheveux en boucles blondes ondulées et décontractées autour de son visage et accessoirisée avec des colliers doubles en or, des boucles d’oreilles pendantes en or et des talons hauts beiges.

Sa fille sculpturale Chloé Mills, 27 ans, a modelé une jolie robe midi en soie verte avec un corsage de style corset, une fente haute et un détail cache-cœur. L’influenceuse a accessoirisé avec des colliers en or superposés similaires, des talons à plateforme beiges et un bracelet délicat. Chloé a tiré ses cheveux en arrière pour montrer sa beauté naturelle.

Dans des photos solo supplémentaires, Donna a collé de manière ludique des poses effrayées. La bombe blonde a récemment affirmé qu’un autre film empruntait à son look emblématique. « Est-ce que le personnage Sandy de Graisse me ressemble ? Voici pourquoi!” elle a sous-titré une vidéo du 19 juin, qui la montrait se transformant en personnage principal portant une veste en cuir du film.

“Saviez-vous que je suis allé à l’école avec Jim Jacobs?” a-t-elle déclaré dans le clip, qu’elle a partagé avec ses 67 000 abonnés. “Jim Jacobs qui a écrit Graisse? Jim Jacobs qui m’a utilisé comme modèle pour Sandy ? Je ne le savais pas à l’époque, mais j’ai découvert des années plus tard – j’étais le premier Sandy.

Jim était le co-auteur de la comédie musicale originale de Broadway des années 1970 qui a précédé la John Travolta et Olivia Newton-John version cinématographique en 1978. Donna est surtout connue, cependant, comme une diva manipulatrice Abby Cunningham sur les chaînes de télévision CBS Atterrissage de noeudun spin-off du légendaire Larry Hagman-série dramatique dirigée Dallas. Elle a joué le rôle pendant près d’une décennie, entre 1980 et 1989. Maintenant, dans une nouvelle sensation d’horreur Nonelle joue un personnage nommé Bonnie Clayton.

Donna ne voit pas la fin en vue de sa remarquable carrière. “J’ai eu une merveilleuse carrière jusqu’à présent”, a-t-elle déclaré. La bête quotidienne plus tôt ce mois-ci. « Je ne me vois pas prendre ma retraite. Je veux travailler le plus longtemps possible.