Donna D’Errico porte une robe à sequins et des talons aiguilles sur une magnifique photo – Hollywood Life

Crédit d’image : [email protected] / MEGA

Après des mois de bikini string après bikini string sexy, Donna D’Errico est prêt pour quelque chose d’un peu différent. Sur une photo partagée via Instagram le mardi 9 mai, le Alerte à Malibu L’actrice de 55 ans s’est glissée dans une robe de cérémonie à paillettes couleur chocolat accrocheuse avec un décolleté plongeant. Elle a tiré ses cheveux dans un chignon doux avec des boucles et a souri angéliquement à la caméra avec un maquillage impeccable. Enfin, elle a terminé le look avec une manucure française et une paire de talons aiguilles noirs classiques, avec un soupçon de bas rouge sur la semelle.

Ceux qui suivent Donna savent qu’elle aime ses légendes effrontées. « Me voici accroupie dans ma cour en robe de soirée », a-t-elle intitulé la photo éclatante. « Passez une bonne nuit, les amis. » Un flot de ses 1,7 million d’abonnés sur la plate-forme s’est rendu dans sa section de commentaires pour s’extasier sur la photo radieuse.

« Vous êtes tout simplement INCROYABLE, et le look GLORIEUX est tout ce qui brille. Vous méritez de briller comme les étoiles dans les cieux », a écrit un fan, tandis qu’un autre a fait remarquer:« Je crois vraiment que vous êtes plus belle que jamais. Absolument magnifique. » Un troisième fan a reconnu les ennemis et les trolls de Donna, qui se sont bizarrement plaints d’un certain nombre de ses photos et vidéos pour diverses raisons. « Vous êtes belle! Maintenant, ils vont se plaindre que tu es trop couvert… d’étincelles », ont-ils plaisanté.

Ces jours-ci, l’actrice n’est jamais dérangée par les remarques irréfléchies – bien qu’elle ait admis que cela lui causait de l’anxiété. « Il était une fois, je permettais à ce que les autres pensaient de moi de vraiment me déranger et même de dicter mes actions », a-t-elle déclaré. Fox Nouvelles Numérique en 2022. « Et ces « autres » dont je parle étaient presque exclusivement d’autres femmes. Étrangers en public ou haineux en ligne, tant de femmes semblent aimer démolir d’autres femmes. Cela m’a assez affecté avec le temps. Peu importe à quel point je me sentais bien à propos de mon apparence quand je quittais la maison, si je me faisais photographier en dehors, je serais absolument déchirée par la plupart des femmes qui se moquent de tout ce qui me concerne dans les commentaires en ligne.

Sa solution à la haine était de la prendre dans la foulée. « La vie est plus courte que vous ne le pensez et il y aura toujours quelqu’un avec quelque chose de pourri à dire, alors allez vous amuser et ne blessez personne et faites des choses qui vous rendent heureux », a-t-elle dit en partie. «Je suis tellement époustouflé par tous les commentaires de soutien sur ma publication sur Instagram. Cela m’a sérieusement fait pleurer. «

