Donna D’Errico porte un bikini à pois tout en grattant de la peinture : Photo – Hollywood Life

Crédit d’image : Scott Kirkland/Shutterstock

Donna D’Errico est prêt à célébrer une année productive sur OnlyFans ! Dans une nouvelle photo partagée sur son compte Instagram le lundi 14 août, la beauté brune a regardé de manière significative l’appareil photo alors qu’elle enlevait la peinture brune écaillée d’un mur extérieur – dans un bikini sexy à pois orange! Elle portait ses mèches pleines bouclées aux extrémités, son physique à couper le souffle révélé sous le bikini à cordes dénudées. « Deux jours avant mon anniversaire d’un an sur » le site qui ne sera pas nommé « », elle a commencé le compte à rebours, avec un emoji étoile filante. « Me voici en bikini en train de gratter de la peinture sur un mur. » Donna a conclu le message avec les hashtags, #rebelling et #stillhavingfun, ainsi qu’une invitation à visiter le compte via le lien dans la bio.

Le Alerte à Malibu la bombe a annoncé pour la première fois son compte OnlyFans le 16 août 2022 sous le plug effronté, « tout le monde le fait ». « Je le fais », a-t-elle commencé le long message d’annonce. « Mon point de vue sur une affiche de pin-up vintage », a-t-elle écrit en partie. «Je ne me prends évidemment pas trop au sérieux, ni le fait que je sois sur ce site. Ce message peut choquer certaines personnes. Je m’en fiche. »

Donna a poursuivi en déclarant que les haineux et les trolls sont précisément la raison pour laquelle elle s’est installée chez Only Fans. « » Ce site « est une plate-forme de médias sociaux assez similaire aux autres avec quelques grandes différences », a-t-elle expliqué. « Pas de censure, et pas d’intimidation/haine. J’en suis. » Elle a continué avec un aperçu de ce qu’elle inclurait dans le compte. « Ce que vous verrez : des photos de modèles de bikini et de lingerie, des extraits d’éditoriaux de magazines, moi faisant des choses amusantes en bikini parce que j’ai un sens de l’humour tellement incroyable, mais je suis aussi si humble, des photos et des vidéos bts nouvelles et vintage, et tout ce que j’ai d’autre. décider que je veux publier », a-t-elle écrit.

Donna est devenue célèbre avec sa beauté incomparable et son physique épique sur Alerte à Malibu et Nuits Baywatch entre 1996 et 1998, mais elle a également fait des apparitions dans des émissions de télévision emblématiques, notamment Marié avec des enfants et Sabrina l’adolescente sorcièreparmi beaucoup d’autres.

Alors, reviendrait-elle un jour sur le rôle qui a fait d’elle un nom familier? « Je ne dis jamais jamais », a-t-elle dit HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT dans une interview de janvier 2023, interrogé sur la possibilité d’un Alerte à Malibu la relance. « Ce n’est pas une bonne idée de dire jamais, mais je l’ai déjà fait. »