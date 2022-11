Donna D’Errico porte de la lingerie noire dans une nouvelle photo sexy – Hollywood Life

Voir la galerie





Donna D’Errico, 54 ans, avait l’air incroyable sur l’une de ses dernières photos Instagram ! La Alerte à Malibu l’actrice a posé dans un soutien-gorge en dentelle noire et des sous-vêtements assortis alors qu’elle se tenait devant un lit, dans le nouveau cliché accrocheur. Elle avait les cheveux détachés et montrait un maquillage attrayant qui comprenait un eye-liner noir qui aidait à faire ressortir ses yeux bleus et un rouge à lèvres brillant rose clair.

“Alexa, joue ‘Girl on Fire’ par Clés d’Alicia“, Donna a légendé la photo mémorable. Elle a également fait référence au lien dans sa biographie, qui comprend un lien vers sa page OnlyFans, où elle télécharge du contenu exclusif pour les membres payants. Une fois la photo rendue publique, il n’a pas fallu longtemps à ses fans pour la complimenter dans la section des commentaires.

“Comment se fait-il que vous soyez le même 25 ans plus tard?” un fan a demandé tandis qu’un autre a écrit: “Tu es incroyable.” Un troisième l’a appelée “si belle” et un quatrième a simplement mais efficacement écrit “Wow”. Il y avait aussi de nombreux emojis aux yeux de cœur.

Ce n’est pas la première fois que Donna attire l’attention pour l’un de ses looks épiques. En août, elle a posté une vidéo en bikini et fait la une des journaux. Elle portait un deux-pièces rose vif dans la vidéo et arborait un bronzage flatteur. Elle avait les cheveux longs et était pieds nus alors qu’elle prenait des poses près de son lit, tout comme elle l’avait fait sur sa photo de lingerie noire.

Elle a remercié ses abonnés pour leurs aimables paroles à propos de l’un de ses messages précédents, dans la légende, et a admis qu’elle se sentait “bien” dans sa peau. “Je ne suis en aucun cas proche de la perfection, mais je me sens sacrément bien”, a-t-elle écrit. “J’ai fait une petite pause et j’ai traversé l’Amérique avec mon chien. Ce pays qui est le nôtre est magnifique. Je n’ai jamais su à quel point c’était beau jusqu’à ce que je le traverse en voiture et que je prenne le temps de l’apprécier. Passe une super journée.

En juillet, elle a également posté une photo d’elle en bikini blanc et a parlé du contrecoup qu’elle a reçu pour une vidéo du 4 juillet qu’elle a postée d’elle-même portant un bikini rouge, blanc et bleu, dans la légende. “De nombreuses femmes se sont plaintes de la vidéo du 4 juillet que j’ai postée dans un bikini rouge blanc et bleu parce qu’elles pensaient que j’étais” plus classe que ça “et trop vieille pour porter un bikini” et, ma préférée, “désespérée””, a-t-elle déclaré. a écrit. « Laissez-moi vous dire quelque chose qui pourrait vous surprendre. Je peux réellement porter et faire littéralement tout ce que je veux. Sur cette note, me voici en bikini accroupi sur une table basse.