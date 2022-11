Donna D’Errico porte de la lingerie en soie rouge alors que l’ancienne star de “Baywatch” entre dans l’esprit des fêtes avec le tournage d’OnlyFans

Elle est devenue un nom familier pour avoir sauvé des vies sur les plages de Los Angeles en tant que l’un des sauveteurs “Baywatch”, et a des dizaines de rôles à son actif.

La résurgence de Donna D’Errico sur les réseaux sociaux n’a pris de l’ampleur que récemment lorsqu’elle a rejoint la plateforme OnlyFans pour avoir l’opportunité de se connecter avec ses abonnés de manière plus naturelle.

L’actrice de 54 ans s’est glissée dans un ensemble de lingerie soyeuse pour se mettre dans l’esprit des fêtes pour un cliché sensuel partagé sur Instagram en l’honneur du Cyber ​​Monday.

“Ce n’est pas parce que j’ai été absente que j’ai oublié COMMENT TUER”, a-t-elle légendé la photo partagée avec son million de fans.

La mannequin brune avait l’air fraîche de son repos de beauté alors qu’elle posait devant une couette en peluche tout en portant un soutien-gorge de couleur cramoisie avec des panneaux découpés et un tissu en couches noué sur sa poitrine.

Elle a mis en valeur son bronzage doré avec une culotte taille basse assortie qui comportait des rubans reposant sur ses hanches.

L’actrice Jennifer Tilly s’est assurée de montrer un peu d’amour sur le post et a écrit : “Ooh la la Donna !”

D’Errico a entendu les deux côtés du débat sur la question de savoir si elle devrait être sur la plate-forme pour adultes par abonnement, mais aime finalement célébrer son corps de la manière qu’elle choisit. Elle a reçu des éloges pour avoir publié une photo de bikini patriotique le 4 juillet, mais a également traité des “commentaires haineux” de trolls en ligne.

“ Après que la deuxième photo soit devenue virale J’ai aussi eu beaucoup de réactions négatives à cause de cela, mais j’ai également reçu beaucoup de soutien de la part de personnes qui ont non seulement apprécié ce que j’avais à dire, mais aussi apprécié de me voir en bikini”, a-t-elle déclaré à Fox News Digital à l’époque.

“Et je suppose que j’en ai assez du jugement, de l’intimidation et de toute la haine. Ce serait bien de publier certaines choses et que cela ne se produise pas. Et la vérité est que les médias sociaux ordinaires ne le font tout simplement pas pour moi. Il y a juste beaucoup de jugement et de haine qui se passe là-bas. Je sais qu’il n’y a pas grand chose à faire avec ça, parce que ça va toujours être là. Vous avez tous ces guerriers du clavier qui se sentent très puissants en se moquant des autres, en déchirant les abattre en se cachant derrière un ordinateur.”

Elle a ajouté : “Ça m’est arrivé tellement de choses tout au long de ma carrière – depuis que je suis devenue une personnalité publique. Et bien que cela ne me dérange pas vraiment, la plupart du temps, j’aimerais quand même publier des choses sans ces répercussions. Alors j’ai finalement dit: ‘Au diable avec ça.'”

Denise Richards, Carmen Electra, Shanna Moakler, Amber Rose, Jordyn Woods et Larsa Pippen ne sont que quelques-unes des célébrités qui ont rejoint les sites de partage de photos. La fille de Richards avec son ex-mari Charlie Sheen, Sami Sheen, a rejoint OnlyFans cet été à l’âge de 18 ans.