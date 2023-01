Donna D’Errico Models String Bikini In The Rain: Vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Donna D’Errico devient humide et sauvage dans sa ville natale ! Le magnifique homme de 54 ans Alerte à Malibu alum s’est récemment rendue dans sa ville natale de Dothan, Ala. et a célébré son retour avec une vidéo grésillante d’elle-même allongée sur une plate-forme en bois à côté du rivage sablonneux dans une publication Instagram du 23 janvier. Elle s’est allongée sur le dos et l’a cambrée alors qu’elle se déplaçait lentement dans des poses super sensuelles pendant qu’il pleuvait. Son physique en forme était à l’avant-plan dans son minuscule bikini rose.

Donna a utilisé les images sexy comme publicité pour sa page OnlyFans, qu’elle a lancée en août 2022. «C’est agréable d’être de retour à la maison où j’ai grandi! Je pense rester ! Pluie et tout !” elle a sous-titré la vidéo avec un emoji qui pleut. “Passez un beau lundi à tous”. Elle a ajouté le hashtag “#linkinbio”.

Donna publie des clichés sexy d’elle-même sur les réseaux sociaux depuis un certain temps et s’est défendue tout en dénonçant les doubles standards de la société lorsqu’elle a décidé de lancer une page Onlyfans pour en tirer de l’argent. “Toutes ces célébrités publient des photos nues et seins nus d’elles-mêmes ici sur IG et Twitter, couvrant tout le temps leurs parties importantes avec leurs mains. Boom, des milliers de likes et de commentaires parlent de positivité corporelle, de confiance et d’autonomisation et c’est parti ! Chaud!” elle a écrit à côté de quelques photos teaser légèrement vêtues d’elle-même.

«Mais prenez cette même photo de cette même célébrité et mettez-la sur OF où elle peut contrôler qui la voit et maintenant elle est dégoûtante et dure. Les gens me tuent », a-t-elle poursuivi. « Ce site » est une plate-forme de médias sociaux assez similaire aux autres avec quelques grandes différences. Pas de censure, et pas d’intimidation/haineux. J’en suis.”

La magnifique vidéo pluvieuse de Donna au bord de la plage est arrivée moins de deux semaines après qu’elle a révélé à HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT qu’elle n’est pas totalement intéressée par un Alerte à Malibu redémarrer. “Je ne dis jamais jamais. Ce n’est pas une bonne idée de dire jamais, mais je l’ai déjà fait. Et c’était cool quand c’est arrivé, mais parfois, quand vous refaites des choses, ça ne marche tout simplement pas bien », a-t-elle expliqué.

“La seule exception à la règle est Cobra Kaï, ce qui est incroyable. S’ils pouvaient refaire Alerte à Malibuet il s’avère que Cobra Kaï, je suis tout à fait d’accord », a-t-elle ajouté. “Mais, alors que je suis assis ici en ce moment, mon sentiment est que j’ai déjà fait cela et c’était cool, mais passons à autre chose maintenant. Je veux dire, je ne dis jamais jamais, mais ce n’est pas quelque chose auquel je pense, jamais. Donna a joué Donna Marco dans Nuits Baywatch entre 1996 et 1997, en Alerte à Malibu entre 1996 et 1998, et dans le film de 1998 Alerte à Malibu : White Thunder à Glacier Bay.

Pour l’instant, elle est heureuse d’assumer de nouveaux rôles et de partager du contenu provocateur entre les deux !

