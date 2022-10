Donna D’Errico de “Baywatch” pose en lingerie après qu’on lui a dit qu’elle était “trop ​​​​vieille”, obtient le soutien de Carmen Electra

L’ancienne de “Baywatch” Donna D’Errico continue de se battre contre les critiques qui prétendent qu’elle est “trop ​​​​vieille” pour partager des photos révélatrices en ligne.

La femme de 54 ans s’est rendue sur Instagram et a été stupéfaite dans une tenue de lingerie à lacets bleus et blancs.

“Oh non, elle ne vient pas de publier une photo d’elle en sous-vêtements. #OhYesIDid”, a écrit D’Errico en légende de son message.

“J’aime juste cette photo. Je pense que je suis jolie”, a-t-elle poursuivi avec un emoji en forme de cœur souriant et des hashtags dont #prettyinblue.

L’ancienne star de “Baywatch” Carmen Electra a soutenu la photo risquée et a commenté : “Magnifique !” sur le dernier message de D’Errico.

Le message de l’ancienne page centrale de Playboy fait suite à des critiques affirmant qu’elle était “désespérée” d’avoir modelé un deux pièces sur les réseaux sociaux en juillet.

“Pas mal de femmes se sont plaintes de la vidéo du 4 juillet que j’ai postée en bikini rouge blanc et bleu parce qu’elles pensaient que j’étais ‘plus classe que ça’ et ‘trop vieille pour porter un bikini’ et, ma préférée, ‘désespérée'” elle a commencé sa légende.

“Laissez-moi vous dire quelque chose qui pourrait vous surprendre”, a ajouté D’Errico. “Je peux en fait porter et faire littéralement tout ce que je veux. Sur cette note, me voici en bikini accroupi sur une table basse.

Le mannequin a confié à Fox News Digital en exclusivité qu’elle espère que ses photos encourageront d’autres femmes à célébrer leur corps, quel que soit leur âge.

“Il était une fois, je laissais ce que les autres pensaient de moi me déranger vraiment et même dicter mes actions”, a expliqué l’homme de 54 ans.

“Et ces “autres” dont je parle étaient presque exclusivement d’autres femmes. Étrangères en public ou haineuses en ligne, tant de femmes semblent adorer démolir d’autres femmes. Cela m’a assez durement affecté au fil du temps. J’ai regardé quand j’ai quitté la maison, si je me faisais photographier pendant que je sortais, je serais absolument déchirée par la plupart des femmes qui se moquaient de tout ce qui me concernait dans les commentaires en ligne.”

