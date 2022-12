Donna D’Errico, ancienne de “Baywatch”, claque le troll après avoir posé en costume de Père Noël “assoiffé”: “Tenez-vous à votre chapeau de haine”

Donna D’Errico est venue ici pour tuer.

La bombe “Baywatch” s’est récemment rendue sur Instagram et a partagé un selfie d’elle-même dans un costume festif de Père Noël à temps pour les vacances.

“Et évidemment, elle ne porte pas de sous-vêtements”, a déclaré la femme de 54 ans en légende du cliché, citant le film de 1989 “National Lampoon’s Christmas Vacation”.

“Et il reste plein de journées de shopping jusqu’à l’adultère… l’âge adulte… c’est-à-dire Noël… comme à Yule… bûche de Noël… pas une bûche !” elle a partagé. « Je n’ai pas de bûche ! Mais je veux dire, tu sais que je suis juste… Si j’avais une bûche, pas dans le sens où tu penses que j’ai dit que j’en avais haha… Bon Dieu. C’est la saison pour être joyeux !

“Laissez une ligne du film dans les commentaires et je vous répondrai avec une autre ligne”, a ajouté la pin-up.

Alors que certains de ses 1,2 million de followers ont joué le jeu, un utilisateur n’a pas été amusé.

« Beaucoup de soif ? » commenta le troll.

L’actrice n’a pas tardé à lui donner son grain de sel.

“Eh bien, analysons cela,” commença D’Errico. “Ceci est une photo de moi complètement couvert de la tête aux pieds dans un costume de Père Noël. La seule chose qui n’est pas couverte est d’environ 3 pouces de mes jambes au-dessus de mes bottes. Je l’ai sous-titrée avec une citation amusante d’un film de Noël classique de Chevy Chase et j’ai invité que tout le monde partage également une citation du film. Et vous voulez venir ici et m’appeler assoiffé. “

“Parce que quoi?” le créateur d’OnlyFans a continué. “Parce que mon costume de Père Noël est ajusté ? Parce qu’il n’est pas grand et surdimensionné et encombrant qui traîne sur le sol me fait paraître informe ? Parce que j’ai pris une photo de moi sous un angle flatteur pour que je sois à mon meilleur, comme toute autre personne normale le fait, y compris, j’en suis sûr, vous ?”

“Si je veux prendre une photo de moi debout ici nu et la poster avec des émoticônes de bonhomme de neige givrées stratégiquement placées et citer Nightmare Before Christmas, accrochez-vous à votre chapeau de haine, parce que je peux et je suis sûr que s- -ce sera le cas”, a expliqué D’Errico. “Maintenant, envole-toi petit Starling.”

Le mois dernier, D’Errico a posté une photo d’elle portant de la lingerie rouge lorsqu’un autre troll a commenté : “Tu passes vraiment beaucoup de temps sur ce à quoi tu penses ressembler.”

“Maintenant Ken, bien que je sois flatté que vous ayez plongé profondément dans ma vie personnelle pour faire un compte rendu détaillé de la façon dont je passe mon temps, vous avez malheureusement fait une erreur très critique : vous fondez votre conclusion sur le fait que Je “passe vraiment beaucoup de temps sur ce à quoi je pense ressembler” entièrement sur mes messages IG “, a répondu D’Errico.

“Laissez-moi vous confier un petit secret : Instagram n’est pas la vraie vie”, a-t-elle écrit. « Je sais ! Difficile à croire, mais ça y est ! En fait, tu as une sacrée connaissance de ce que je passe mon temps à faire ou à penser parce que, devine quoi Ken ? Tu ne me connais même pas ! Tu pourrais être surpris pour apprendre qu’en ce moment, je passe la majorité de mon temps à chercher comment je peux faire approuver mon père pour qu’il reçoive une valve dans ses poumons afin qu’il puisse vivre le reste de ses jours sans être essoufflé tout le temps.”

“L’argent que je gagne sur OF va payer pour lui offrir le meilleur traitement du pays dès que je pourrai convaincre quelqu’un d’accepter de faire l’intervention sur lui parce qu’il a dépassé l’âge limite”, a-t-elle partagé. “Alors Ken, comment te sens-tu à propos de ton analyse de moi maintenant? Comme c–t? Bien!”

En août de cette année, D’Errico a déclaré à Fox News Digital qu’elle “s’amusait” simplement sur OnlyFans. Cela lui permet également de se connecter avec les fans sans les commentaires “haineux”.

“Je suis une personne célibataire”, a-t-elle expliqué. “Je n’ai pas de mec pour qui porter de la lingerie sexy. Je vis seule et je ne peux pas vraiment m’asseoir seule dans ma maison en lingerie sexy. Je ne peux pas vraiment sortir et acheter de la lingerie sexy parce que je vais le porter pour ? Lorsque vous sortez avec quelqu”un, vous aimez envoyer ce type de photos à votre partenaire. Je pense que nous aimons tous avoir l”air et nous sentir sexy pour notre mec. Je n”ai pas ça. Et je vois ces d’autres célébrités sur OnlyFans où elles ne sont pas censurées. Instagram a pris une photo de moi l’autre jour. Et pourtant, ils ne font pas la même chose pour toutes les brimades qui se produisent là-bas. J’ai juste eu l’impression que c’était un plate-forme pour moi. Je pourrais être sur les réseaux sociaux, mais je pourrais contrôler qui voit ce que je poste. Je peux porter de la lingerie sexy et je m’amuse avec tout ça.”

“Je me rends compte de ce qui se passe sur ce site – je ne suis pas stupide”, a-t-elle poursuivi. “Je sais que vous pouvez trouver des choses vraiment explicites là-bas. Mais tout le monde ne fait pas ça. Il y a des athlètes, des sportifs, des cuisiniers – vous l’appelez, ils sont aussi sur la plate-forme. Juste parce que vous êtes sur le site, il ne signifie pas automatiquement que vous faites du porno. Je pense que c’est la stigmatisation attachée à [OnlyFans], qui, je pense, doit commencer à s’adoucir un peu. Il y a différentes raisons pour lesquelles quelqu’un rejoindrait OnlyFans. Et pour moi, je voulais juste m’éloigner des trolls, de la haine, du contrôle. Je voulais poster ce que je voulais sans être jugé. J’ai toujours dit que je pouvais faire ce que je voulais et c’est exactement ce que je fais. Je m’amuse maintenant.”