Donna D’Errico, ancienne de “Baywatch”, après avoir appris qu’elle était “trop ​​​​vieille” pour porter un bikini: “Mon Dieu, porte-le simplement”

Donna D’Errico pense qu’on n’est jamais “trop ​​vieille pour porter un bikini”.

L’ancienne “Alerte à Malibu” a récemment consulté sa page Instagram et a partagé une photo d’elle-même en train de bercer un bikini string rose après que les critiques ont affirmé qu’elle était “désespérée” d’avoir modelé un deux pièces sur les réseaux sociaux.

Le mannequin a confié à Fox News Digital en exclusivité qu’elle espère que ses photos encourageront d’autres femmes à célébrer leur corps, quel que soit leur âge.

“Il était une fois, je laissais ce que les autres pensaient de moi me déranger vraiment et même dicter mes actions”, a expliqué l’homme de 54 ans. “Et ces “autres” dont je parle étaient presque exclusivement d’autres femmes. Étrangères en public ou haineuses en ligne, tant de femmes semblent adorer démolir d’autres femmes. Cela m’a assez durement affecté au fil du temps. J’ai regardé quand j’ai quitté la maison, si je me faisais photographier pendant que je sortais, je serais absolument déchirée par la plupart des femmes qui se moquaient de tout ce qui me concernait dans les commentaires en ligne.”

“Ils ont toujours adoré se moquer de mes jambes”, a-t-elle partagé. “J’ai des jambes épaisses, j’en ai toujours et j’en aurai toujours. C’est comme ça que je suis fait. Ils se moqueraient aussi de mes pieds, de mes mains, des vergetures, de la cellulite, mes dents sont trop grandes, je suis trop petite, je’ Je ne suis pas aussi jolie que cette actrice ou cette actrice, ma robe est laide, je n’ai pas de style, mon visage est trop rond, mes yeux sont trop écartés, mes sourcils sont trop fins, ma racine des cheveux est trop basse, etc.”

Selon D’Errico, elle a fait face à l’insécurité pendant ses années “Baywatch”. L’émission, sur une équipe de sauveteurs dirigée par Mitch Buchannon (David Hasselhoff), a été diffusée de 1989 à 2000.

“Je me souviens quand j’étais sur ‘Baywatch’, cette journaliste m’interviewait devant la caméra alors que je portais mon maillot de bain”, se souvient D’Errico. “Elle a pointé ma jambe et a demandé:” Qu’est-ce que c’est? J’ai regardé la caméra viser où elle pointait ma jambe. Elle pointait les vergetures sur l’une de mes hanches que j’avais eues pendant la grossesse de mon fils. Elle savait très bien ce qu’elles étaient mais voulait les signaler à la caméra et demandez-moi à leur sujet.”

“Puis la caméra s’est retournée vers moi en attendant ma réponse”, a-t-elle poursuivi. “J’ai maladroitement regardé autour de moi, puis le sol et j’ai dit tranquillement:” Vergetures “. Puis la journaliste a dit : ‘Vous avez dit vergetures ?’ Et j’ai vu à nouveau la caméra viser mes jambes. J’ai cru que j’allais vomir. J’ai levé les yeux vers la journaliste, et elle souriait. J’ai terminé l’interview et je me suis rapidement enfui en larmes. Je m’en souviens encore. jour. Les femmes sont juste méchantes.

D’Errico a déclaré qu’elle avait toujours du mal avec son image corporelle après l’incident, mais qu’elle “y travaillait”.

“J’étais une enfant très timide et j’ai été malmenée à l’école”, a-t-elle déclaré. “J’ai grandi et je me suis enfuie à Hollywood pour réaliser mon rêve d’être actrice, pour recommencer à être victime d’intimidation. J’ai lu ce livre intitulé” Les quatre accords “et j’ai réalisé à quel point cela change la vie lorsque vous arrêtez de prendre le des choses méchantes que les gens disent personnellement. Parfois, je fais encore des erreurs et je prends les choses personnellement, puis je dois revenir en arrière et relire ce livre pour me protéger de leurs tours d’esprit Jedi. Je pense que nous vivons à une époque en ce moment quand les gens se lassent de tous les taureaux de jugement – t. Ou peut-être que je suis juste plus âgé maintenant et que je ne m’en soucie plus. Je soupçonne que c’est un peu des deux.

Lorsqu’on lui a demandé quel conseil elle donnerait à d’autres femmes qui veulent porter un bikini mais qui s’inquiètent de ce que les autres pourraient penser, D’Errico a répondu: “Mon Dieu, porte-le.”

“La vie est plus courte que vous ne le pensez et il y aura toujours quelqu’un avec quelque chose de pourri à dire, alors allez vous amuser et ne blessez personne et faites des choses qui vous rendent heureux”, a-t-elle conseillé. “Je suis tellement époustouflé par tous les commentaires de soutien sur ma publication sur Instagram. Cela m’a sérieusement fait pleurer. Mon père m’a même appelé à ce sujet, et c’est mon héros. J’ai encore des ennemis dans mes DM qui se moquent de moi accroupie sur ma table basse et disant que mes seins ont l’air moche, mais ce n’est que du bruit blanc. Je pense déjà à l’endroit où je pourrais me photographier accroupie en bikini ensuite. Peut-être le Golden Gate Bridge.

Dans sa publication Instagram, D’Errico a abordé les commentaires négatifs qu’elle a reçus après avoir porté un bikini festif du 4 juillet.

“Pas mal de femmes se sont plaintes de la vidéo du 4 juillet que j’ai postée en bikini rouge blanc et bleu parce qu’elles pensaient que j’étais ‘plus classe que ça’ et ‘trop vieille pour porter un bikini’ et, ma préférée, ‘désespérée'” D’Errico a commencé sa légende.

“Laissez-moi vous dire quelque chose qui pourrait vous surprendre. En fait, je peux porter et faire littéralement tout ce que je veux”, a-t-elle écrit. “Sur cette note, me voici en bikini accroupi sur une table basse.”

Sous le message, D’Errico a commenté: “Pour tous ceux qui demandent, non, je n’ai pas supprimé la vidéo rouge, blanche et bleue du 4 juillet. Elle est toujours sous l’onglet “bobines” de ma page.”

D’Errico est devenu célèbre sur “Baywatch” en tant que Donna Marco en 1996. Elle a joué dans la série à succès jusqu’en 1998. Elle s’est occupée au fil des ans en apparaissant dans plusieurs films et émissions de télévision. Plus récemment, elle a joué dans “Frank and Penelope” de Sean Patrick Flanery.