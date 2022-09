Donkey candidat à la mairie de Grand Forks devient la «voix du peuple» – Kelowna Capital News

N’importe quel con peut se présenter à la mairie de nos jours.

Ces mots, écrits dans une publication sur les réseaux sociaux, ont inspiré Lorraine O’Connor, femme de Grand Forks, à lancer une campagne à la mairie pour son âne Lobo.

«Lobo est un âne – vraiment, il l’est. Il n’y avait rien de négatif prévu. Tout est amusant et ce n’est pas un commentaire ou quoi que ce soit à propos de notre maire actuel.

Parce que Lobo n’est techniquement pas une “personne”, il ne pourra pas réellement se présenter à la mairie. Mais cela n’a pas empêché Lobo de recruter des partisans politiques à travers le Canada.

Sa plateforme appelle à la bienveillance, au bon sens et à la simplicité. Lobo et ses partisans sont très fermes sur le fait qu’ils ne toléreront aucune négativité ou injure. Ils ont l’intention de mener une bonne campagne propre qui diffuse la positivité et encourage l’engagement politique.

«Il a fait une conversation vraiment intéressante et bonne. Il a sensibilisé les gens et avec sa page, il est la voix du peuple. C’est vraiment cool.”

Les publications sur la page Facebook de la campagne officielle de Lobo se sont concentrées sur les moyens d’améliorer Grand Forks. Certains commentateurs ont suggéré plus de logements pour les personnes âgées, plus d’espaces pour que les adolescents puissent se rassembler, plus d’espaces verts et appellent Lobo à sévir contre le crime.

«Je pense que Grand Forks a besoin de bottes de paille le long des rues où un gars pourrait s’allonger et faire une sieste, de préférence à l’ombre d’un bel arbre feuillu, des auges sur chaque bloc où un gars pourrait boire de l’eau par une chaude journée, ah et les carottes ! Carottes gratuites », a écrit un commentateur.

Bien qu’il ne puisse pas se présenter à la mairie, Lobo se contente de son travail actuel d’influenceur sur Internet. Lobo a déjà acquis une renommée sur Internet lors de son travail de pelletage de neige à la ferme. Sa vidéo a été autorisée par le marché de la vidéo virale ViralHog et lui a généré un revenu décent.

“Il est probablement le seul con à gagner de l’argent en pelletant de la neige”, a déclaré O’Connor. “Il a un compte bancaire et tout.”

O’Connor a déclaré que Lobo accepterait gracieusement un rôle cérémoniel avec la ville de Grand Forks et participerait à des événements communautaires si un tel rôle était offert.

Le maire de Grand Forks, Brian Taylor, a refusé de commenter la campagne de Lobo. Cependant, Taylor a déclaré qu’il ne chercherait pas à être réélu.

Le conseiller Everett Baker a annoncé son intention de se présenter en janvier. Baker est venu à moins de 56 voix de gagner aux élections de 2018. Depuis qu’il a annoncé sa candidature, Black Press Media a appris que Baker avait été gracié en 2008 pour quatre chefs d’attentat à la pudeur entre 1976 et 1983 à Vancouver.

