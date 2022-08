Donjons Elden Ring: tout ce que vous devez savoir pour survivre

Anneau d’Elden est énorme et prendra des centaines d’heures pour tout terminer. C’est particulièrement vrai pour les donjons du grand monde ouvert du jeu. Dans Elden Ring, les joueurs exploreront de nombreux donjons, mais tous les donjons ne sont pas identiques.

Dispersés à travers les terres intermédiaires se trouvent des catacombes, des grottes, des tunnels et des ruines, qui contiennent une multitude d’objets, de matériaux, armes et, bien sûr, des ennemis. Savoir ce qui vous attend avant d’entrer dans un donjon vous aidera à vous préparer pour la bataille à venir et à savoir où aller si vous avez besoin de certains objets.

Voici les différents types de donjons dans Elden Ring et ce à quoi vous devez vous attendre.

Donjons Héritage

Les aspects les plus importants de l’histoire d’Elden Ring et des boss requis passeront par les Legacy Dungeons, qui sont de vastes zones sur mesure remplies d’ennemis et de trésors uniques. Chacun aura plusieurs sites de grâce ainsi que plusieurs boss, certains sont nécessaires pour progresser dans le jeu tandis que d’autres peuvent être ignorés.

Château Stormvoile, Académie Raya Lucaria et Leyndell, capitale royale sont trois des Legacy Dungeons que les joueurs devront conquérir pour terminer le jeu.

Catacombes

Des sites funéraires souterrains appelés catacombes se trouvent partout dans les terres intermédiaires. Ces petits donjons sont généralement remplis d’ennemis morts-vivants et sont chargés de matériaux d’artisanat et de mise à niveau tels que Gants tombaux et fantômes. Les deux sont utilisés pour monter de niveau Cendres spirituelles une fois que vous avez déverrouillé cette option avec Roderika dans le Table ronde.

Il y a un boss pour chaque catacombe, et la récompense pour avoir nettoyé les donjons peut être une arme, un sort ou une cendre spirituelle. Les premières catacombes que vous trouverez à Limgrave sont les Catacombes Stormfoot, Catacombes des eaux troubles et Catacombes touchées par la mort.

Tunnels

Comme la façon dont les catacombes sont le lieu de prédilection pour cultiver les matériaux nécessaires à la mise à niveau Cendres spirituellesles tunnels sont là où vous trouverez Pierres de forge et de forge sombre pour améliorer les armes. Les mineurs sont l’ennemi commun que vous affronterez ici, et ils sont particulièrement difficiles à abattre car leur peau dure les rend forts contre les armes tranchantes. Cependant, ce sont des armes faibles à contondantes ou à la magie. Il en va de même pour les boss des tunnels qui larguent généralement des armes lorsqu’ils sont vaincus.

Les tunnels trouvés près du début du jeu sont Tunnels de Limgrave et Tunnels du Morne.

Grottes

Contrairement aux catacombes et aux tunnels, les grottes n’ont pas de matériel d’amélioration important à cultiver. Au lieu de cela, ils sont remplis d’animaux sauvages dangereux et de demi-humains. Ils sont également beaucoup plus rapides à nettoyer que les donjons précédents. Cherchez à vous précipiter et à éliminer le boss pour vous mériter une arme, un talisman ou un sort.

Les grottes près du début du jeu comprennent le Grotte de Groveside, Grotte côtière et Grotte de l’eau boueuse.

Tombes de héros

Certains des donjons les plus dangereux à trouver sont les nombreux sites Hero Grave. Il n’y en a que quatre, mais un élément commun est un char orné de lames tournantes qui se déplace le long de chemins tracés. Ces véhicules tueront les joueurs en un seul coup, quelle que soit leur santé, donc le timing est tout ici. Considérez ces donjons comme une sorte de parcours du combattant. Hero Graves peut également avoir plus d’un boss à combattre, le dernier étant incroyablement difficile car il consiste généralement en un combat avec deux ennemis coriaces en même temps.

Effacer une tombe de héros vous rapporte un Cendre spirituelle d’élite, qui sont de puissantes invocations capables de résister aux boss. La première tombe de héros, Tombe du héros des Fringefolkest en fait juste à côté de l’endroit où vous commencez mais nécessite deux Clés d’épée de pierre.

Ruines

Contrairement aux donjons précédents, les ruines se trouvent au-dessus du sol au lieu d’être souterraines. Ils sont facilement identifiables avec leurs structures en ruine. Le nombre d’ennemis à chaque ruine peut varier et il n’y aura probablement pas de boss. Cependant, la plupart des ruines auront des escaliers menant à un coffre au trésor ou même à un personnage important lié à une quête secondaire.

Les ruines de Limgrave comprennent le Ruines de la porte, Ruines de Brumebois et Ruines de point de cheminement.