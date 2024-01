Donde Ploughman du Tennessee critique la NCAA pour l’enquête NIL : « Moralement erronée »

La chancelière de l’Université du Tennessee, Donde Plowman, a déclaré que la NCAA avait « moralement tort » d’alléguer que l’UT avait enfreint les règles concernant les avantages en matière de nom, d’image et de ressemblance pour les athlètes, selon un e-mail qu’elle a envoyé au président de la NCAA, Charlie Baker.

Knox News a obtenu l’e-mail, qui a été envoyé lundi, via une demande d’archives publiques.

Dans ce document, Ploughman fustige l’approche en constante évolution de la NCAA en matière de NIL et son intention d’appliquer les règles NIL de manière rétroactive.

“Les implications de l’approche du personnel d’application de la NCAA à ce jour vont au-delà de notre institution, mais pourraient également nuire à beaucoup plus d’étudiants-athlètes qui n’ont rien fait de mal – tout cela sur la base de conflits administratifs entre adultes”, a déclaré Ploughman dans l’e-mail adressé à Baker.

“C’est moralement répréhensible et cela mine la crédibilité de l’intérêt déclaré de la NCAA d’agir dans le meilleur intérêt des étudiants-athlètes.”

UT pourrait faire face à plusieurs violations de niveau 1 et de niveau 2, a déclaré à Knox News une source ayant une connaissance directe de la situation. Ploughman a également évoqué la possibilité que l’UT puisse faire face à une accusation de manque de contrôle institutionnel, l’accusation la plus grave contre une université.

Le personnel de l’UT a rencontré lundi des membres du personnel d’application de la NCAA pour discuter des allégations que la NCAA a l’intention de porter contre l’université concernant NIL. Mais Ploughman a nié toute violation.

“Nous apprécions que votre personnel écoute nos arguments et accepte de les évaluer”, a déclaré Ploughman dans l’e-mail. « Les allégations de la NCAA sont factuellement fausses et viciées sur le plan de la procédure. De plus, il est intellectuellement malhonnête de la part du personnel chargé de l’application de la loi de la NCAA de poursuivre les cas d’infractions comme si les étudiants-athlètes n’avaient aucun droit nul.

La NCAA a refusé de rencontrer le Tennessee en décembre

UT a confirmé l’existence de l’enquête, mais n’a pas reçu de notification d’allégations.

Aucun athlète spécifique n’a fait surface dans l’enquête. Une source ayant une connaissance directe de l’enquête a déclaré mardi à Knox News qu’elle impliquait des athlètes de plusieurs sports, dont le football.

La NCAA a refusé de commenter dans une déclaration à Knox News.

“À de rares exceptions près, la NCAA ne commente pas les enquêtes en cours, en cours ou potentielles en raison des règles de confidentialité mises en place par les écoles membres”, a déclaré la directrice associée des communications, Meghan Durham Wright.

Spyre Sports Group, un collectif NIL basé à Knoxville, a recruté plus de 200 athlètes UT dans 11 sports. Spyre n’a pas immédiatement commenté à la demande de Knox News.

Ploughman a noté dans sa lettre à Barker que la NCAA avait refusé de la rencontrer ainsi que le directeur des sports Danny White en décembre pour discuter des allégations.

“J’aurais préféré discuter de mes préoccupations avec vous en personne”, a déclaré Ploughman à Baker dans l’e-mail. « Votre récent témoignage devant le Congrès a indiqué que vous souhaitiez rencontrer autant d’institutions membres et d’étudiants-athlètes que possible pour discuter des questions associées aux sports universitaires.

“Je partage mon point de vue par écrit depuis que ma demande de décembre pour que vous me rencontriez et que notre directeur des sports, Danny White, a été refusée.”

Des violations supplémentaires des règles placeraient l’UT dans une position précaire, car la NCAA a rendu une décision sur 18 violations au plus haut niveau en juillet, qui ont été commises sous l’entraîneur de football licencié Jeremy Pruitt de 2018 à 2021.

La NCAA a félicité l’UT pour sa coopération exemplaire au cours de cette enquête, un fait que Ploughman a mentionné dans son e-mail passionné à Barker, l’ancien gouverneur du Massachusetts qui a pris la présidence de la NCAA le 1er mars 2023.

“Il est inconcevable que le leadership de notre institution soit cité comme exemple de leadership exemplaire en juillet 2023, puis comme exemple édifiant d’un manque de contrôle institutionnel seulement six mois plus tard”, a déclaré Ploughman.

UT a évité une accusation de manque de contrôle institutionnel et une interdiction en séries éliminatoires dans le scandale de recrutement Pruitt. Au lieu de cela, il a reçu la moindre accusation de défaut de surveillance.

Ploughman : « La NCAA est en train d’échouer »

Il a été difficile de cerner les règles de la NCAA réglementant NIL car elles ont changé fréquemment. Et c’était la source de l’argumentation de Ploughman.

Le La NCAA est autorisée pour la première fois les athlètes recevront des prestations NIL le 1er juillet 2021. La décision politique et la date d’entrée en vigueur ont été annoncées quelques heures avant l’entrée en vigueur des lois ou des décrets dans plus d’une douzaine d’États ayant le même impact.

Depuis lors, les politiques de la NCAA et les lois des États relatives au NIL ont constamment changé, ce qui rend leur application difficile.

Ploughman a contesté l’approche de la NCAA dans son courrier électronique à Baker.

“Les dirigeants de l’athlétisme intercollégial doivent aux étudiants-athlètes et à leurs familles d’établir des règles claires et d’agir dans leur meilleur intérêt”, a-t-elle déclaré. “Au lieu de cela, deux ans et demi de mémos, de courriels et d’orientations vagues et contradictoires de la NCAA ” sur le nom, l’image et la ressemblance (NIL) a créé un chaos extraordinaire dans lequel les étudiants-athlètes et les institutions ont du mal à naviguer. Bref, la NCAA est en train d’échouer.

La NCAA peut-elle appliquer des règles avant qu’elles n’existent ?

Ce qui pourrait être en question, c’est de savoir si l’UT a violé les règles de la NCAA avant leur promulgation.

En mai 2022, la NCAA a rappelé aux écoles membres que l’utilisation de NIL comme incitation au recrutement violait ses règles. À l’époque, la NCAA avait modifié sa politique en prévoyant d’enquêter rétroactivement sur les « comportements inappropriés » et sur les collectifs NIL impliqués dans le recrutement de joueurs au cours des 10 mois précédents.

“Malheureusement, dans cet environnement chaotique, le personnel chargé de l’application de la loi de la NCAA tente d’appliquer rétroactivement des directives peu claires pour punir et donner l’exemple à notre institution et aux autres”, a déclaré Ploughman dans l’e-mail.

Ploughman a déclaré que l’UT se conformait à « la politique et aux directives provisoires NIL telles qu’elles ont été mises en place par la NCAA. Aucune institution membre ne pourrait suivre les directives futures avant qu’elles ne soient données, et encore moins interprétées. »

Ploughman a en outre déclaré qu’aucun employé de l’UT n’avait été accusé d’avoir commis des violations de NIL, et que ni un collectif NIL ni un athlète n’avaient enfreint les règles de la NCAA “telles qu’elles existaient au moment où des mesures ont été prises”.

Elle a ajouté que « certaines des allégations sont tout simplement fausses sur le plan factuel ».

