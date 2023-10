Doncic revient en Espagne pour accueillir chaleureusement l’ancien club du Real Madrid lors du match préparatoire avec Mavs

MADRID : Luka Doncic est revenu en Espagne pour un accueil chaleureux de la part de son ancien club du Real Madrid lors d’un match préparatoire contre les Dallas Mavericks mardi, recevant une standing ovation de la part des supporters locaux et étant honoré par ses anciens coéquipiers.

Les chants « Luuukaaa » étaient de retour dans la capitale espagnole cinq ans après le départ du star guard pour la NBA, et le Slovène avait l’air ému en regardant ses moments forts passés sur grand écran avant le match.

Doncic a joué moins de cinq minutes, marquant neuf points lors de la défaite 127-123 de Dallas contre son ancien club. Tim Hardaway Jr. a mené tous les buteurs avec 21 points pour les Mavs, qui ont également perdu leurs deux matchs préparatoires contre les Timberwolves du Minnesota la semaine dernière à Abu Dhabi.

Facundo Campazzo, qui a été signé et renoncé par Dallas l’année dernière, a mené le rallye tardif de Madrid et a terminé avec 20 points pour les hôtes. L’ancien coéquipier de Doncic, Sergio Llull et Vincent Poirier, a marqué 19 points chacun pour le club espagnol. Doncic est allé 3 pour 6 avec une passe décisive, marquant tous ses points avec 3 points.

Les maillots Doncic étaient partout dans l’arène du Wizink Center – les bleus avec le n°77 qu’il porte maintenant avec les Mavericks, et les blancs avec le n°7 qu’il portait avec le club qu’il a rejoint en tant que jeune adolescent.

« Je ne sais pas quoi dire. C’est un jour spécial pour moi », a déclaré Doncic à la foule en espagnol avant le match. « J’ai revu mes anciens coéquipiers et les gens avec qui j’avais été il y a de nombreuses années. Merci à tous. »

Doncic a reçu un prix du président du Real Madrid, Florentino Pérez, en tant que membre honoraire du club et a reçu une réplique de l’un des trophées qu’il a remportés avec Madrid. Il a tenu la réplique au milieu du terrain aux côtés de certains de ses anciens coéquipiers et joueurs madrilènes actuels.

« Luka est de retour » et « Le Real Madrid sera toujours votre maison », lisaient certaines des pancartes affichées par les supporters madrilènes, dont beaucoup ont reçu des autographes de l’ancienne star.

Une foule de près de 13 000 personnes s’est rassemblée au Wizink Center pour voir leur ancienne idole, scandant souvent son nom dans l’espoir de le voir revenir dans le jeu.

Doncic a salué la foule et a discuté avec ses anciens coéquipiers depuis le banc, plaisantant et riant parfois avec eux.

Quatre fois membre de la NBA All-Star et All-NBA First Team, Doncic avait 13 ans lorsqu’il a rejoint le Real Madrid et est devenu le plus jeune MVP de l’EuroLeague et de l’EuroLeague Final Four lorsqu’il a mené le club au titre 2018 à 19 ans.

Il s’agissait du premier match de pré-saison NBA dans la capitale espagnole depuis 2016, lorsque Doncic et le Real Madrid ont accueilli – et battu – le Thunder d’Oklahoma City. Il a également joué pour Madrid contre les Boston Celtics l’année précédente.

Il s’agissait du huitième match de la NBA dans la capitale espagnole et du 20e en Espagne, 35 ans après le premier match d’une équipe NBA dans le pays en 1988.

___

AP NBA : https://apnews.com/hub/NBA

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – Presse associée)