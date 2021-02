DALLAS: Luka Doncic a égalé sa carrière avec 42 points dans un duel avec Stephen Curry, menant les Mavericks de Dallas à une victoire de 134-132 sur les Golden State Warriors samedi soir.

Le match aux heures de grande écoute à la télévision nationale a été à la hauteur de la facturation, Curry atteignant un sommet de la saison 11 à 3 points sur le chemin de 57 points. C’était le deuxième plus haut total de la carrière de la star de Golden State, derrière les 62 points qu’il avait marqués début janvier lors d’une victoire contre Portland.

Doncic était 12 sur 23 sur le terrain, 7 sur 12 sur 3 points et 11 sur 14 sur des lancers francs avec 11 passes et sept rebonds alors que les Mavericks ont mis fin à une séquence de six défaites à domicile, la deuxième plus longue des 13 saisons de Rick Carlisle. comme coach.

Les Mavericks ont pris une avance de 18-2 deux nuits après une défaite de 31 points contre les Warriors sur le même terrain, mais le coussin de 16 points avait disparu au troisième quart peu de temps après le shimmy de l’épaule de Curry lorsqu’il a drainé un 36 pieds de le logo Mavericks midcourt.

Curry a été 11 sur 19 sur 3 et a réalisé ses huit lancers francs. Draymond Green a égalé son sommet de la saison de 15 passes décisives lors du premier des deux matchs consécutifs, les Warriors manquant tous leurs centres traditionnels en raison de blessures.

Curry a obtenu les Warriors à un point avec un jeu à trois points à 28 secondes de la fin, mais Doncic a aidé sur un pointeur à 3 points par Maxi Kleber pour une avance de 134-130 avec 5,6 secondes à jouer.

Avec Curry assis au début du quatrième quart, les Mavericks ont retrouvé leur avance à deux chiffres. Les Warriors étaient à moins de quatre lorsque Curry a raté un 3 avec un peu plus d’une minute à jouer, puis Doncic s’est connecté à longue portée pour égaler son précédent record de carrière de 42 points et mettre Dallas en avance de 131-124.

Kristaps Porzingis avait 18 points et 10 rebonds, et Josh Richardson en a marqué 17 pour Dallas.

Andrew Wiggins a marqué 22 points et Kent Bazemore 20 pour les Warriors.

Le duel entre Curry et Doncic a commencé quand ils ont échangé 3 points à la fin de la première mi-temps. Ils l’ont fait à nouveau au début de la seconde période, lorsque Doncic en a frappé un autre après un roulement de Golden State.

Ce n’était pas tous les 3 pour Curry. Il a simulé derrière l’arc au troisième quart, envoyant Kleber et Dorian Finney-Smith passer avant de dribbler devant eux et de frapper un 17 pieds.

Curry a frappé un autre 3 la prochaine fois, et un de longue portée par Wiggins a donné aux Warriors leur première avance à 96-95 avec quatre minutes à jouer dans la troisième.

TIP-INS

Warriors: L’entraîneur Steve Kerr a déclaré que le centre recrue James Wiseman ne jouera pas lors des deux prochains matchs à San Antonio en raison de son poignet gauche foulé. … C’était le huitième match de 50 points de Curry et le deuxième contre Dallas. … Après avoir marqué un sommet en carrière de 40 lors de la victoire 147-116 des Golden States lors de la première rencontre deux nuits plus tôt, Kelly Oubre Jr. avait 14 points sur 5 des 16 tirs.

Mavericks: F James Johnson ne figurait pas sur le rapport de blessure, mais n’a pas joué et avait une douleur au genou gauche inscrite sur le score de la boîte. … Kleber a marqué 16 points et était 4 sur 9 à longue distance.

SUIVANT

Warriors: Un voyage de quatre matchs au Texas se termine par un dos à dos contre les Spurs à partir de lundi. Les Warriors ont perdu quatre matchs consécutifs à San Antonio. Ils ne sont pas trop éloignés d’une séquence de 33 défaites consécutives sur 19 ans.

Mavericks: Le Minnesota se rend lundi avec les Mavericks pour permettre aux fans pour la première fois cette saison. Le club a déclaré qu’il inviterait jusqu’à 1 500 travailleurs essentiels à y assister gratuitement.

___

