Le match à domicile de Doncaster Rovers avec Accrington Stanley samedi est devenu le sixième match du « Boxing Day » à être reporté après que deux de leurs joueurs aient été testés positifs pour COVID-19[feminine et d’autres présentaient des symptômes, a déclaré la Ligue anglaise de football (EFL).

Doncaster n’a pas révélé les noms des joueurs qui ont été testés positifs ou ont montré des symptômes pour le roman coronavirus .

«Doncaster Rovers a informé l’EFL qu’ils ne seraient pas en mesure de remplir le match suite à un récent COVID-19[feminine test et l’obligation pour les joueurs et le personnel de s’auto-isoler conformément aux directives de l’EFL et du gouvernement afin d’atténuer le risque d’infection supplémentaire », a déclaré l’EFL dans un communiqué https://twitter.com/EFL_Comms/status/1342798033466118144 sur Samedi.

La date du match réarrangé sera confirmée plus tard, a ajouté l’EFL.

Blackpool v Rochdale, Gillingham v Peterborough United, Ipswich Town v Northampton Town, Portsmouth v Swindon Town et Sunderland v Hull City sont les cinq autres matchs du lendemain de Noël de la Ligue 1 qui ont été annulés.