Donc, votre enfant veut être un influenceur

À l’âge de 4 ans, les enfants de Benjamin Burroughs sont devenus obsédés par une chaîne YouTube appelée Ryan’s World. L’appel n’était pas si mystérieux: dans chaque épisode de Ryan’s World, un enfant (Ryan) ouvrait un tas de jouets et jouait ensuite avec eux, permettant aux téléspectateurs de se sentir comme s’ils jouaient à ses côtés. Leur obsession pour Ryan’s World est allée au-delà de l’écran ; presque immédiatement, chacun des enfants de Burroughs a demandé s’ils pouvaient aussi être un YouTuber.

«Nous avons dit non», dit Burroughs en riant. Les inquiétudes de sa femme et lui étaient assez courantes : ils se sentaient bizarres à l’idée de monétiser leurs enfants, ils ne voulaient pas créer une empreinte numérique qui ne pourrait pas être effacée, et ils ne voulaient même pas donner à des méga-entreprises comme Google ou Facebook plus d’informations sur leurs enfants. Mais l’expérience a conduit Burroughs, professeur de médias émergents à l’Université du Nevada à Las Vegas, à commencer à étudier le monde fascinant, lucratif et parfois éthiquement discutable des enfants influenceurs.

“Influencer” est désormais l’un des parcours professionnels les plus recherchés par les enfants et les adultes. Un sondage Morning Consult a révélé que 54% des Américains âgés de 13 à 38 ans deviendraient un influenceur s’ils en avaient l’occasion, tandis qu’une étude Harris Poll de 3 000 enfants a révélé qu’aux États-Unis et au Royaume-Uni, s’ils choisissaient entre un enseignant, un athlète professionnel , un musicien, un astronaute ou un YouTuber, près de 30 % ont classé YouTuber comme leur premier choix.

Alors, où est la frontière entre prendre des décisions sûres et éclairées et écraser les rêves de votre enfant ? « D’un côté, les parents peuvent demander : ‘Pourquoi devrais-je étouffer la créativité de mon enfant ? Ils veulent partager quelque chose avec le monde », déclare Burroughs. “Mais quand ça devient un travail, c’est là que ça devient une zone grise.” Il recommande de réfléchir au type d’exposition que vous et votre enfant êtes prêts à gérer. « Le visage de l’enfant va-t-il être filmé ? Font-ils des voix off ? Présentez-vous le travail qu’ils ont fait, comme l’animation ? Je les mettrais dans différentes catégories », dit-il.

C’est le genre de questions que Sarah Zeiler s’est posées lorsque sa fille Ellie a commencé à faire des vidéos YouTube alors qu’elle était jeune adolescente. “J’étais extrêmement encourageante”, dit-elle. “J’étais comme, si vous l’aimez, vous devriez le faire, pas seulement regarder le contenu des autres.” Zeiler a institué plusieurs règles : pas de bikinis, pas de lèvres de canard et pas de vantardise de choses que vous avez. Mais quand les enfants à l’école ont commencé à se moquer des vidéos d’Ellie – principalement des films de mode et d’autres formats populaires auprès des adolescentes à l’époque – Ellie a démissionné. Même si tant d’enfants veulent être eux-mêmes des influenceurs, ils peuvent être incroyablement durs avec leurs pairs qui essaient d’y arriver ; qu’ils deviennent ou non des influenceurs populaires, il y a un impact émotionnel inévitable de retours constants, à la fois en ligne et hors ligne.

Puis la quarantaine a frappé et Ellie a commencé à publier sur TikTok, où ses vidéos sont immédiatement devenues virales. Le contenu lui-même était standard pour la forme – elle dansait, elle synchronisait les lèvres, elle portait de jolies tenues – mais ses téléspectateurs étaient surtout fascinés par à quel point elle ressemblait au plus grand influenceur de TikTok à l’époque, Charli D’Amelio. En deux semaines, les Zeilers ont reçu des demandes de sociétés de marketing, d’agents et de gestionnaires proposant de lui proposer des offres de contenu sponsorisé, mais grâce à l’expérience de Zeiler en relations publiques et en marketing, elle savait qu’ils devaient prendre du temps avant de signer quoi que ce soit. Cela a également aidé qu’Ellie soit au lycée lorsque ces opportunités se sont présentées. “La raison pour laquelle cela a fonctionné, c’est parce qu’elle était suffisamment mature”, explique Zeiler. “Elle a vraiment compris ce que nous lui disions.” Ils ont attendu six mois, alors qu’Ellie avait amassé 3 millions de followers, pour signer son premier contrat de marque. (À ce jour, Ellie, maintenant âgée de 18 ans, est gérée par sa mère.)

Zeiler espère que les parents d’influenceurs en herbe veilleront à ce que leurs enfants ne supposent pas qu’ils deviendront célèbres – ou, s’ils le font, que cela durera pour toujours. “Tous ceux qui ont atteint le niveau d’Ellie savent que c’est un peu de chance qui s’est transformé en travail super dur”, dit-elle. “Ce que je dirais, c’est : ne quittez pas l’école et ne quittez pas votre travail jusqu’à ce que vous gagniez vraiment votre vie pendant non seulement des mois, mais des années.” Même s’ils touchent le jackpot algorithmique, il est important que l’influence ne devienne pas la vie entière des enfants. « Ayez d’autres choses sur lesquelles vous passez du temps et dont vous pouvez tirer l’estime de soi, car il n’y a aucune garantie avec cela. Nous avons toujours voulu qu’Ellie ait l’impression qu’elle avait la possibilité de ne pas le faire.

Les adolescents qui passent beaucoup de temps à parcourir leurs flux TikTok ou YouTube peuvent avoir du mal à comprendre que les chances de gagner leur vie en publiant du contenu sont extrêmement faibles. Lorsque les étudiants de première année de Burroughs entrent dans la salle de classe, beaucoup d’entre eux disent qu’ils veulent être des influenceurs, attirés par le style de vie lucratif imaginaire consistant à s’amuser, à faire leurs propres horaires et à obtenir des trucs gratuits. Pourtant, une analyse de 2018 a montré que 85% du trafic YouTube était destiné à seulement 3% des chaînes et que plus de 96% des YouTubers gagnaient moins que le seuil de pauvreté fédéral américain.

Même si l’argent n’est pas une motivation, il est naturel que les enfants identifient et idolâtrent un enfant qui leur ressemble, jouant avec des jouets sur un écran. Ironiquement, c’est ainsi que Ryan de Ryan’s World est devenu un YouTuber en premier lieu – il a regardé d’autres enfants le faire, et il le voulait aussi. Burroughs avertit que la suridentification avec des influenceurs peut donner aux enfants de fausses attentes sur ce à quoi ressemble la vraie vie. “Les parents devraient avoir des conversations avec leurs enfants pour les aider à savoir qu’ils sont commercialisés par le biais d’influenceurs”, dit-il. “Ils donnent l’impression qu’il est tout à fait normal que les enfants ouvrent constamment des jouets toute la journée.”

C’est peut-être cela, plutôt que les particularités de la carrière d’un créateur, que les enfants et les adolescents aspirent : l’excitation, la beauté, une vie sans corvées ni devoirs, où le monde n’est fait que de vacances et de récréation. Après tout, qui n’en a pas ?

