Quelles sont les meilleures façons de traiter un rhume ? Des médicaments oraux contre le rhume et la toux contenant un décongestionnant populaire ont été retirés des rayons de certaines pharmacies américaines cette semaine. Cela survient après qu'un groupe d'experts a déclaré que la phényléphrine n'est pas meilleure qu'une pilule factice pour soulager la congestion. Mais qu'est-ce qui fonctionne réellement pour traiter les symptômes du rhume ? Le Dr Peter Lin, médecin de famille et médecin interne à CBC Radio, donne des conseils sur la meilleure façon de traiter un rhume ou une toux et donne son avis sur les remèdes maison populaires.

Il existe des dizaines de médicaments contre le rhume et la toux sur le marché, ainsi que de nombreux remèdes maison prétendant aider, comme un bol de soupe au poulet.

Mais qu’est-ce qui fonctionne réellement ?

Cette semaine, CVS Health, une grande chaîne de pharmacies aux États-Unis, a retiré ses médicaments contre le rhume et la toux contenant un décongestionnant populaire dans les rayons des pharmacies . Le déménagement vient après un groupe d’experts a examiné la recherche et a conclu que la phényléphrine n’est pas meilleur pour soulager la congestion qu’un placebo.

La phényléphrine se trouve dans les remèdes populaires contre le rhume et les sinus comme Sudafed et Dayquil.

Les produits contenant le décongestionnant sont toujours disponibles dans les pharmacies canadiennes et américaines. Un porte-parole de Santé Canada a déclaré qu’il examinait « toutes les informations disponibles », y compris les conseils du groupe consultatif d’experts de la Food and Drug Administration des États-Unis.

Un médecin canadien dit qu’il s’attend à ce que ce ne soit qu’une question de temps avant que les produits oraux contenant de la phényléphrine comme ingrédient principal commencent également à disparaître au Canada.

“Ne vous inquiétez pas, car cela ne faisait pas grand-chose”, a déclaré le Dr Peter Lin, médecin de famille à Toronto et médecin interne de CBC Radio, au Dr Brian Goldman, animateur de l’émission La dose podcast.

CVS Health, une chaîne de pharmacies américaine, retire de ses rayons certains traitements contre la toux et le rhume contenant de la phényléphrine, jugée inefficace par les médecins et les chercheurs. (Ben Nelms/CBC)

Avant d’essayer quoi que ce soit, les médecins disent qu’il est important de se rappeler que le virus du rhume doit simplement suivre son cours.

“Beaucoup d’entre nous pensent simplement que nous pouvons traiter les symptômes que nous avons. Mais parfois, il faut donner du repos à son corps pour pouvoir guérir correctement”, a déclaré la Dre Melissa Lem, médecin de famille basée à Vancouver et professeur adjoint de clinique à l’Université de la Colombie-Britannique.

Elle dit qu’il n’y a pas beaucoup de mal à essayer certains des remèdes courants pour traiter un rhume, comme un supplément à base de plantes. Mais il est important de savoir ce que la recherche montre sur son efficacité.

Mais si vous cherchez à atténuer certains symptômes du rhume, voici ce que disent les médecins. peut aider à traiter les symptômes.

Essayez d’éviter les virus

Lin dit que s’assurer de recevoir le dernier rappel COVID-19 et le vaccin contre la grippe – et pour les personnes âgées, le vaccin RSV – peut tous aider à protéger quelqu’un contre l’infection par un virus en premier lieu.

Lem recommande les mesures suivantes pour tenter d’éviter les virus :

Désinfectez-vous fréquemment les mains

Porter un masque

Aérer les espaces intérieurs

“Si nous utilisons l’approche à plusieurs niveaux, nous aurons du temps pour traverser la saison du rhume et de la grippe”, a déclaré Lin.

Certains médicaments peuvent aider

Lin et Lem disent qu’ils reçoivent encore des patients qui viennent à leur cabinet pendant la saison du rhume et de la grippe pour demander des antibiotiques. Mais dans la plupart des cas, les patients souffrent d’un rhume et les antibiotiques ne soulagent pas leurs symptômes, selon Lem.

Les antibiotiques sont utilisés pour traiter les infections bactériennes et empêcher les bactéries de se multiplier, selon Santé Canada.

Lem dit que le rhume dure en moyenne jusqu’à 10 jours. Mais lorsque ces symptômes apparaissent, Lin explique que les gens se tournent souvent vers des produits en vente libre dans l’espoir de se sentir mieux le plus rapidement possible.

Il ajoute que pour la plupart des adultes, les médicaments en vente libre contre le rhume et la toux ne causeront pas de danger s’ils sont pris correctement, mais ils ne sont pas nécessairement toujours utiles non plus. Il souligne la récente décision du groupe d’experts de la FDA concernant la phényléphrine.

“C’est pourquoi ils doivent faire des essais, pour montrer s’il y a un bénéfice ou aucun bénéfice”, a-t-il déclaré.

Cependant, certains médicaments en vente libre contre le rhume et la toux peuvent soulager les symptômes, explique Lin. Les médicaments contenant des antitussifs peuvent aider à traiter une toux sèche, et les produits contenant de l’acétaminophène ou de l’ibuprofène peuvent aider à faire baisser la fièvre.

Les médicaments contre le rhume avec un anti-inflammatoire peuvent soulager toute douleur mineure, ajoute-t-il. Mais Lin souligne qu’il est difficile de savoir avec certitude si les gens se seraient améliorés d’eux-mêmes ou si les médicaments les ont aidés.

Il rappelle également aux parents de ne pas utiliser médicaments contre le rhume et la toux pour traiter les symptômes chez les enfants .

“La Société canadienne de pédiatrie a clairement indiqué que nous devrions éviter ces choses-là.”

Remèdes maison

La soupe au poulet est une suggestion courante pour aider les personnes à aller mieux – et certaines recherches montrent qu’elle peut réellement aider.

UN étude évaluée par des pairs publiée en 2000 a découvert que la soupe au poulet – lorsqu’elle contient des légumes – « peut contenir un certain nombre de substances ayant une activité médicinale bénéfique ».

Les auteurs de l’étude du centre médical de l’Université du Nebraska ont également noté qu’un « léger effet anti-inflammatoire » pourrait être une raison pour laquelle la soupe au poulet aide à traiter les infections des voies respiratoires supérieures.

Certains remèdes maison comme la soupe au poulet et un humidificateur peuvent soulager la congestion, disent les médecins. (Shutterstock)

La vapeur du liquide chaud « peut ouvrir le nez et la gorge congestionnés » – mais elle ne guérira pas votre rhume, disent les médecins avec le système de santé Mount Sinai de la ville de New York.

“Je pense que les soupes, les liquides, ce genre de choses sont fantastiques et constituent une bonne alternative aux dépenses en médicaments en pharmacie qui ne disposent peut-être pas des meilleures preuves”, a déclaré Lem.

Elle adore également le miel dans un liquide chaud pour toute personne de plus d’un an pour aider à apaiser un mal de gorge. Se gargariser avec de l’eau tiède et du sel peut également aider, explique Lin.

Lin et Lem ajoutent que les rinçages nasaux peuvent aider à éliminer le reflux dans les sinus nasaux. “Je suis un grand fan des pots neti et de l’irrigation des sinus, car parfois, vous ne pouvez tout simplement pas éliminer les saletés sans les rincer avec du liquide”, a déclaré Lem.

Elle ajoute qu’il est important, lorsque vous utilisez un rinçage nasal, de faire bouillir votre eau ou d’utiliser une solution saline pour éviter de contracter une infection fongique rare.

Lin recommande également de se pencher sur de l’eau chaude dans une tasse ou d’utiliser un humidificateur pour garder la gorge humide. Il dit que lorsque quelqu’un a le nez bouché, il respire par la bouche, ce qui peut assécher la gorge.

“C’est pourquoi l’humidificateur est utile.”

Et les vitamines ?

Les vitamines et les remèdes à base de plantes, comme la vitamine C et le zinc, sont souvent suggérés pour aider à surmonter un rhume ou à l’éviter complètement.

Lem affirme que les preuves de leur efficacité « sont vraiment contradictoires ». La recherche sur le zinc pour traiter le rhume a donné des résultats mitigés, selon une méta-analyse .

Auteurs de une méta-analyse sur la vitamine C a découvert que la prise quotidienne de la vitamine sur une période plus longue ne prévenait pas les rhumes ni ne produisait des avantages constants si vous la preniez après avoir déjà développé des symptômes. Cependant, ils ont constaté que cela réduisait légèrement la durée de maladie d’environ 10 pour cent.

Même si Lem affirme que la prise de ces vitamines ne causera aucun dommage si elle est prise de manière appropriée, “je dirais que le principal inconvénient serait de dépenser votre argent pour des choses qui ne fonctionnent pas”.

Lem prévient que lorsqu’elle est prise en quantités quotidiennes supérieures aux recommandations, la vitamine C peut être nocive et augmenter le risque de calculs rénaux.

Est-ce un rhume ou autre chose ?

Lem dit que les symptômes du COVID-19 et du virus respiratoire syncytial (VRS) peuvent varier « considérablement en fonction de votre âge, des conditions sous-jacentes et de la réponse immunitaire ». Elle dit que cela peut rendre très difficile de savoir si vous présentez des symptômes causés par l’un de ces virus ou par un autre.

Les premiers signes d’un rhume peuvent inclure :

Mal de gorge

les yeux rouges

Nez qui coule

D’autres symptômes pourraient être des maux de tête, un nez bouché, des larmoiements, une toux sèche, des frissons et des douleurs musculaires, selon le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail.

Le VRS peut provoquer des symptômes similaires à ceux d’un rhume, explique Lem, mais chez certaines personnes, il peut provoquer une respiration sifflante ou un essoufflement.

Les experts de la santé affirment que les personnes qui se sentent malades devraient passer un test de dépistage du COVID-19 pour voir si elles sont positives.

Si vous ne savez toujours pas quel virus vous pourriez avoir, Alberta Health Services a une liste des symptômes les plus fréquents des virus courants. Si votre état s’aggrave, si vous avez des difficultés respiratoires nouvelles ou plus graves, si vous avez une fièvre nouvelle ou élevée ou une nouvelle éruption cutanée, HealthLink BC recommande aux gens de consulter immédiatement un médecin.

Quand demander de l’aide

Il est important de savoir quand les symptômes du rhume deviennent graves, explique Lem.

Elle recommande à une personne de consulter un médecin ou de se rendre aux urgences locales dès que possible si elle souffre :