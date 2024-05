Donc, tant d’enfants prennent tellement, tellement d’Ozempic

Image de Jaap Arriens / NurPhoto via Getty / Futurisme

De plus en plus d’adolescents utilisent Ozempic et Wegovy – et ce n’est pas nécessairement une bonne chose.

UN nouvelle étude publié dans le Journal de l’Association médicale américaine rapporte que parmi les personnes âgées de 12 à 25 ans, les prescriptions d’agonistes du GLP-1 comme Ozempic et Wegovy ont augmenté de près de 600 % au cours des trois dernières années.

En 2020, l’étude a révélé qu’environ 8 700 ordonnances de médicaments GLP-1, qui imitent la sensation de plénitude dans l’estomac et étaient sur le marché depuis des décennies avant qu’Ozempic n’entre en scène, étaient rédigées chaque mois.

D’ici 2023, la même année où le L’Association américaine de pédiatrie a commencé à recommander que les adolescents subissent à la fois une chirurgie bariatrique et des médicaments dans le but de traiter l’obésité infantile de manière plus agressive, ce nombre est passé à plus de 60 000.

Certains jeunes bénéficiaires de médicaments difficiles à obtenir ont obtenu des résultats incroyables, comme l’adolescent du Tennessee, Israel McKenzie, qui dit le Presse associée qu’il avait perdu 110 livres en neuf mois et qu’il se sentait beaucoup mieux dans sa peau et dans sa santé.

Mais entre le Effets secondaires ces médicaments peuvent produire et le prévalence des troubles de l’alimentation chez les jeunes, ce genre d’histoires et le nombre croissant de jeunes se voyant prescrire ces médicaments ne sont peut-être pas vraiment une raison de se réjouir.

L’un des plus gros problèmes liés aux médicaments de cette classe est peut-être leur large gamme d’effets secondairesqui incluent tout, depuis les étourdissements, les crampes d’estomac et les nausées jusqu’aux maladies plus graves comme la gastroparésiec’est-à-dire lorsque l’estomac devient paralysé.

Étant donné qu’il n’y a pas eu beaucoup d’études sur la manière dont les GLP-1 affectent spécifiquement les adolescents, il ne semble pas y avoir de un plus grand risque que les adolescents développent des effets secondaires du GLP-1.

Néanmoins, l’idée de donner à un enfant un médicament que lui-même ou un parent doit injecter et qui peut le rendre malade soulève des questions de consentement, surtout si l’adolescent est trop jeune pour en comprendre les conséquences ou s’il est soumis à ces médicaments contre son gré. volonté.

Bref, c’est un sujet qui mérite beaucoup de nuances. Associé à l’obsession de la culture pop pour Ozempic comme une sorte de raccourci mémétique pour une perte de poids rapidecertains médecins craignent que les adolescents reçoivent de mauvais signaux.

« Si les jeunes reçoivent le message ‘votre corps ne va pas bien et pour y remédier, voici une pilule’, cela peut déclencher une cascade de recours à des solutions miracles, une faible estime de soi et une image corporelle négative qui peut prendre des années à disparaître. undo », diététicienne et experte du bien-être Lexy Penney a dit WebMD plus tôt cette année.

