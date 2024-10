DONC? marie le bois et la pierre pour une maison à deux faces en Turquie

Atelier d’architecture ALORS ? a achevé Two Face House en Turquie, une maison dotée de deux façades contrastées pour offrir un abri et des vues panoramiques.

Située près du village occidental de Muğla, la maison a été conçue par l’entreprise basée à Istanbul. DONC? pour « transformer les défis environnementaux en opportunités ».

Orientée vers le sud, une solide façade en pierre protège Two Face House du soleil de midi, tandis qu’une façade légère à pans de bois se trouve au nord.

Ce mur orienté au nord est doté de fenêtres et de panneaux translucides pour offrir une lumière naturelle et une vue imprenable sur les montagnes environnantes.

« Le concept central du design est de créer un espace de vie confortable et agréable dans un village isolé pour un couple, transformant les défis environnementaux en opportunités », donc ? a déclaré à Dezeen le partenaire fondateur Sevince Bayrak.

« Les deux façades de la maison sont conçues avec des matériaux et une perméabilité complètement opposés, parallèlement aux conditions environnementales et à l’approche architecturale », a-t-il ajouté.

En interne, Two Face House est organisée comme un seul grand espace. La chambre est séparée du coin salon, salle à manger et cuisine par une salle de bain en bois surmontée d’une mezzanine en gradins.

Les portes coulissantes en verre à ossature bois permettent d’ouvrir toute la façade nord sur une terrasse en bois légèrement surélevée par rapport au terrain en pente.

À l’ouest, la maison s’ouvre sur une petite terrasse couverte, tandis qu’un bain semi-circulaire en plein air enveloppé par un écran de lattes de bois fait saillie sur la façade sud.

« [The home] a un plan loft qui ne comporte qu’une seule salle de bain comme espace clos », a décrit Bayrak. « La hauteur montante jusqu’à 4,5 mètres nous permet de proposer une mezzanine au-dessus de la salle de bain utilisée comme espace de travail et chambre d’amis. »

Un grand toit à une seule pente en tôle ondulée recouvre la maison, incliné pour faire la transition entre le mur de pierre inférieur et la façade nord supérieure.

Sur cette façade nord, la partie inférieure est finie avec de grands panneaux vitrés tandis qu’une série de panneaux en plastique ondulé au niveau de la claire-voie assurent une lumière diffuse.

« Nous gardons la façade sud qui absorbe la chaleur en été relativement plus petite tout en gardant la façade nord aussi haute que 4,5 mètres pour obtenir plus de lumière naturelle et de vue à l’intérieur de la maison », a déclaré Bayrak.

« Le toit incliné orienté vers le sud convient à l’installation de panneaux solaires et à la récupération de l’eau de pluie », a-t-il ajouté.

La structure à pans de bois de Two Face House est laissée exposée pour les intérieurs simples et minimaux, qui comportent également un sol en béton et des rideaux blancs pour abriter la façade nord.

Bayrak a fondé SO ? aux côtés d’Oral Goktas à Istanbul en 2007. Les projets précédents du studio incluent un poulailler modulaire en bois dans la ferme d’un artiste en Turquie.

La photographie est de Oral Göktaş.