Cela faisait une bonne semaine si, comme des millions de fans de football, vous deviez traiter la nouvelle choquante selon laquelle votre club de football préféré était en train de se séparer pour former une nouvelle Super League européenne lucrative.

Pour les supporters des 12 clubs « fondateurs » potentiels, cela a sans aucun doute été une source d’introspection pour vous – oui, vous, un supporter qui a consacré une partie importante de votre vie à suivre ledit club à fond .

– Marcotti: le chaos de la Super League expliqué

– Darke: Et maintenant pour les «six égoïstes» de la Premier League?

L’ensemble du projet de Super League a peut-être implosé dans les 48 heures suivant sa publication, mais les retombées devraient pendre les échelons supérieurs du jeu comme un miasme fétide pendant longtemps. Il est peu probable que les vrais partisans oublient ou pardonnent totalement la tentative de prise de pouvoir. Les fans des clubs impliqués ont fait entendre leur voix sur les réseaux sociaux et en protestant publiquement. Plus récemment. Les supporters de Manchester United ont fait irruption dans la base d’entraînement du club de Carrington jeudi matin.

2 Liés

La colère et la frustration (mais pas l’intrusion) sont parfaitement compréhensibles pour tous ceux qui aiment le jeu, mais les fans furieux des principaux contrevenants ne devraient pas perdre espoir. Même si votre club de football (jadis) bien-aimé ne semble pas se soucier de la détresse qu’il vous cause, il y a un moyen d’aller de l’avant.

Nous traversons tous des temps difficiles et incertains. Pour ces fans soudainement laissés à l’écart par les 12 clubs fondateurs de la Super League en question – Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham Hotspur en Angleterre, les équipes espagnoles de Barcelone, le Real Madrid, l’Atletico Madrid et le trio italien AC Milan , Inter Milan et Juventus – les temps désespérés appellent des mesures désespérées.

Même si vous vous sentez fatigué et que votre relation avec le jeu a pris un coup dur, rappelez-vous que les braises brûlent encore et que votre amour du football brûlera probablement pour toujours. Peut-être est-il temps de faire l’impensable et de recommencer, quelque part de nouveau? Heureusement, vous avez encore des options.

jouer 1:45 Craig Burley remercie les fans de football du monde entier pour leur rôle dans la pression des clubs pour qu’ils se retirent de la Super League.

Passez à votre deuxième équipe secrète

Cette option est la plus simple: transférez simplement formellement vos allégeances de football à cette deuxième équipe secrète que vous avez toujours admirée mais jamais admise publiquement.

Vous connaissez celui-là – vous voulez toujours que votre propre club les bat quand ils jouent les uns contre les autres, mais en dehors de ces réunions, vous êtes heureux de les voir bien faire. Peut-être admirez-vous la convivialité de leurs fans, le style de football qu’ils jouent, la façon dont ils font passer les jeunes joueurs, ou vous aimez tout simplement leur ambiance générale.

Cela pourrait être le moment idéal pour couper les liens et clouer vos couleurs sur un autre mât. Bien sûr, une telle conduite serait normalement impensable, mais n’oubliez pas que ce sont des temps extraordinaires. Personne ne vous blâmerait étant donné les circonstances.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

Essayez votre « grand » club le plus proche

Compte tenu de la nature mondiale du football d’élite moderne, les clubs très populaires de la Super League ont tous cultivé des fans bien au-delà des limites de leurs propres zones locales immédiates. De nombreux supporters n’ont pas la chance de vivre à proximité directe de leur équipe favorite et ne peuvent donc offrir leur soutien qu’à distance.

Dans ce cas, peut-être un voyage pour regarder votre « grand » côté local en direct peut être l’antidote. Ils n’ont peut-être pas le pouvoir de star d’un Manchester City ou d’un AC Milan, mais au moins ils assurent toujours un spectacle décent sur le terrain tout en fournissant un point focal vital pour la communauté locale.

Par exemple, si vous êtes un fervent fan de Manchester United basé dans le sud de la Chine, c’est peut-être le moment idéal pour soutenir votre équipe la plus proche, le champion en titre de la CSL, le Guangzhou FC. Les supporters de Barcelone vivant à Doha, au Qatar, pourraient apporter leur soutien total à Al Sadd, qui est bien sûr dirigé par la légende du Barca Xavi Hernandez. Les fans de Liverpool résidant dans la ville de Calcutta pourraient être intéressés de découvrir que l’icône des Reds, Robbie Fowler, est actuellement en charge du SC East Bengal, du côté de la Super League indienne.

Vous pouvez toujours profiter des matchs de haut niveau, des compétitions continentales et de certains grands noms, mais vous pouvez maintenant les regarder en personne (comme le permettent les restrictions imposées par la pandémie, bien sûr).

Soutenez votre club local hors championnat

Le football existe en dehors du top 6. Choisissez une équipe qui vous veut. Choisissez des jours comme celui-ci. #DHFC💖💙 #BoycottEuropéenSuperLeague #Boycottsuperleague pic.twitter.com/1x6ylZmPuw – Dulwich Hamlet FC (@DulwichHamletFC) 19 avril 2021

Quiconque a assisté à un match en dehors de la ligue épousera presque certainement les innombrables joies de l’expérience. Qu’il s’agisse des billets bon marché et des prix de la bière et de la nourriture tout aussi raisonnables, ou que vous ayez un point de vue proche du terrain où que vous soyez dans le sol, il y a quelque chose dans une journée de match hors championnat qui évoque un temps plus simple et plus pur dans le football. l’histoire. Vous voyez où va votre argent lorsque de nouvelles clôtures sont érigées ou que le club house reçoit une nouvelle couche de peinture, et tout en vous sentant faire partie d’une communauté soudée.

Basé à Londres Le hameau de Dulwich est un bel exemple, avec le club de la National League South plus qu’heureux d’accueillir les fans des plus grands clubs voisins de Premier League et de Football League sur leur terrain de 500 places Champion Hill pour une véritable expérience hors championnat.

« Dulwich est devenu un endroit pour les déplacés, en particulier au cours des 10 dernières années », a déclaré à ESPN Tom Cullen, directeur des médias et de la communication du club. « Nous avons accueilli des fans de clubs du monde entier, à la recherche d’une expérience plus viscérale et authentique. »

Étant un partisan de West Ham de naissance, Cullen sait ce que cela fait de quitter le faste et le glamour des échelons supérieurs du football pour abandonner les ligues à la recherche d’authenticité: « Nous avons Chelsea, Arsenal, Tottenham, West Ham, Crystal Palace, Les fans de Millwall et de Charlton se tenaient côte à côte sur les terrasses chaque semaine. Tout le monde s’entend parce que nous sommes ici pour le Hamlet! «

La journée au Hamlet est une affaire plus informelle que ce à quoi les fans de Premier League pourraient être habitués, avec une atmosphère beaucoup plus détendue et amicale.

« Il n’y a pas beaucoup de tension entre les supporters à domicile et à l’extérieur, en fait, nous échangeons normalement les extrémités à la mi-temps en fonction de la densité du terrain », ajoute Cullen. «L’alcool peut être acheté et bu sur le terrain, et l’ambiance ressemble à une fête la plupart du temps.

« C’est un bon mélange de personnes, de familles, de chiens, de groupes d’amis, jeunes et vieux, qui nous ont trouvé le ciment qui maintient notre communauté locale ensemble. Vous vous ferez des amis pour la vie et pourrez prendre un verre avec les joueurs dans le bar après. C’est vraiment une évidence. «





Pour les fans de Manchester United et de City à la recherche d’un tarif de match alternatif, il existe un certain nombre de clubs semi-professionnels et non-ligue disséminés dans la région du Grand Manchester, comme Stockport County, Droylsden FC, Hyde United, Curzon Ashton. Stalybridge Celtic, tous situés à quelques kilomètres de l’Etihad et / ou d’Old Trafford. Plus près encore de United sont West Didsbury & Chorlton AFC de la Division One South de la Ligue des Comtés du Nord-Ouest, dont le terrain de Brookburn Road est à un peu plus d’un mile sur la route d’Old Trafford.

Liverpool et ses environs regorgent également de clubs hors championnat comme Southport FC, Marine AFC et Prescot Cables qui jouent tous entre les étapes six et huit de la pyramide du football anglais. À Londres, les adeptes désenchantés de Chelsea, Arsenal et Tottenham pourraient chercher un rappel en dehors de la ligue auprès des équipes locales de Barnet, Dulwich Hamlet, Haringey Borough, Hayes & Yeading United ou Corinthian-Casuals.

Barcelone et ses rivaux l’Espanyol contrôlent une grande partie de la base de fans.Il existe un certain nombre de clubs de district dans la ville catalane tels que l’UE Sant Andreu, le CF Montanesa et le Club Esportiu Jupiter. La scène footballistique madrilène est peut-être dominée par le Real et l’Atletico, mais elle compte également un certain nombre de clubs plus petits, le RCD Carabanchel étant sans doute le plus connu du fait qu’il est le troisième plus ancien club de la capitale espagnole (derrière les « deux grands » susmentionnés. ). Milan est célèbre pour ses féroces affrontements derby entre les Nerazzurri et le Rossoneri, mais le club régional amateur Brera Calcio a également élu domicile dans la ville italienne.

Créez votre propre club

Le FC United est un club qui existe pour fournir un football authentique appartenant à des supporters et axé sur la communauté pour ceux qui sont fatigués de la poursuite constante du football moderne de nouvelles richesses au détriment de ceux qui financent le jeu – les fans.#FCUM 🟥🟥⬜⬛⬜🟥🟥 pic.twitter.com/HMkUFQW6P0 – FC United de Manchester (@FCUnitedMcr) 19 avril 2021

Si vous vous sentez déçu par l’équipe que vous avez toujours soutenue, un plan d’action extrême pourrait être de créer votre propre club de football. Il y a beaucoup de bons précédents à suivre, avec le FC United de Manchester et l’AFC Wimbledon deux des exemples récents les plus renommés et les plus réussis en Angleterre.

Dans une situation qui rappelle le climat actuel, Le FC United a été fondé en 2005 par des fans de Manchester United privés de leurs droits opposé à la prise de contrôle du milliardaire américain Malcolm Glazer. Le FC United a commencé sa vie au 10e rang de la pyramide du football anglais, disputant ses matchs à domicile à Gigg Lane. En 2015, ils ont ouvert leur propre stade de Broadhurst Park avec un match amical contre le géant portugais Benfica, et sont maintenant à seulement trois divisions en dessous des rangs professionnels de l’EFL.

Nous sommes ravis d’avoir été nominés pour@TheLFAOfficialPrix ​​du projet communautaire de l’année !! 💫 Grâce à votre soutien, nous avons pu aider notre communauté locale !! 💛💙 Consultez cet article pour voir jusqu’où nous en sommes! 👇 https://t.co/exwYTtEqhL – Groupe d’action locale Dons (@DonsLocalAction) 20 avril 2021

L’AFC Wimbledon a été lancé en 2002 par d’anciens supporters du Wimbledon FC après que la FA a sanctionné le déménagement controversé du club d’origine du sud-ouest de Londres à Milton Keynes, une ville à 60 miles de l’autre côté de la capitale, et rebaptisé MK Dons ( « The Dons » étant le surnom traditionnel du club de Wimbledon).

L’AFC a commencé sa vie dans la Premier Division de la Combined Counties League (c’est-à-dire le neuvième niveau du football anglais) mais grâce à une magnifique série de promotions, ils exercent maintenant leur métier en League One (le troisième niveau) aux côtés de MK Dons.

C’est la beauté du football existant en tant que compétition ouverte. Théoriquement, n’importe qui pourrait créer un club demain et aller de mieux en mieux en fonction du mérite, et pendant tout ce temps rester vraiment connecté à la communauté dont ils forment une partie importante.

Répondre à l’appel de l’étranger

Chers fans de l’AC Milan, d’Arsenal, de l’Atlético, de Chelsea, de Barcelone, de l’Internazionale, de la Juventus, de Liverpool, de Manchester City, de Manchester United, du Real Madrid et de Tottenham, Si vous avez besoin d’un nouveau club à soutenir, nous sommes toujours là pour vous. Bien à vous,

FC Spartak Moscou. – FC Spartak Moscou (@fcsm_eng) 18 avril 2021

Dès que la bombe de la Super League est tombée, plusieurs clubs ont lancé des appels aux nouveaux fans vagabonds de la soi-disant «douzaine sale» pour qu’ils rejoignent leur troupeau à la place.

Le Spartak Moscou a été parmi les premiers à le faire, invitant les fans découragés des splitters de Super League à chercher refuge en Premier League russe.

« Si vous avez besoin d’un nouveau club à soutenir, nous sommes toujours là pour vous », a écrit Spartak dans un message effronté publié sur les réseaux sociaux.

Choisissez une équipe au hasard

Si tout le reste échoue, pourquoi ne pas le laisser au hasard? Lancer une pièce. Prenez une carte. Fermez les yeux et collez une épingle sur une carte. Tirez les noms d’un chapeau. Consultez le royaume des esprits avec une planche Ouija basée sur le football. Utilisez une application de sélection aléatoire. Faites tourner la roue de la fortune. Pierre papier ciseaux.

Avouons-le, choisir un club à soutenir comporte toujours un élément de fortune de toute façon – qu’il s’agisse d’allégeances familiales héritées ou d’une loterie de code postal à l’ancienne. Nous choisissons tous, et la plupart du temps, nous ne remettons pas en question le processus de manière trop approfondie.

Pourquoi ne pas retirer complètement vos mains du volant et laisser Lady Luck vous conduire au stade suivant?