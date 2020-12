Puis, en quelques minutes, M. Toobin, 60 ans, a commis l’acte qui ferait de lui l’objet, et non d’observateur, de scandale, d’enquête et de commentaire. Alors qu’il travaillait sur un podcast sur l’élection présidentielle pour WNYC et The New Yorker avec certains des autres journalistes bien connus du magazine, dont Jane Mayer et Masha Gessen, il a été vu en train d’abaisser et de lever sa caméra d’ordinateur, d’exposer et de toucher son pénis, et faisant signe à quelqu’un d’autre que ses collègues de baiser, Mx. Dit Gessen. Le magazine a suspendu M. Toobin ce jour-là et les dirigeants ont ouvert une enquête.

Et sur HBO, il était sur le point d’apparaître comme lui-même sur le polar « The Undoing », livrant des commentaires sur le procès pour meurtre qui façonne l’arc de l’histoire.

En août, son huitième livre, «True Crimes and Misdemeanors: The Investigation of Donald Trump», sur l’enquête de Robert Mueller sur l’ingérence électorale, a été publié – obtenant des critiques positives et une brève place sur la liste des best-sellers du New York Times. Son troisième, sur le scandale Monica Lewinsky, est filmé par Ryan Murphy pour une série limitée sur FX.

La frontière fragile entre l’écran et la réalité a été mise en valeur sur, de tous les lieux, la couverture du 7 décembre New Yorker, qui montre une femme à son ordinateur, parfaitement vêtue au-dessus de la taille; en désordre occasionnel ci-dessous.

Maintenant, ce nom était une punchline, un titre, un hashtag (#MeToobin) – et un point de débat. Car alors que beaucoup de gens critiquaient M. Toobin pour son comportement obscène et inapproprié dans un lieu de travail virtuel, d’autres pensaient, ou même disaient, «là, mais pour la grâce de Dieu, allez-y», profondément conscients de tous les moments privés ou potentiellement embarrassants qu’ils J’avais volé dans cette étrange nouvelle zone où nous rencontrons maintenant nos collègues.

Quatre jours plus tard, Vice a annoncé la nouvelle de l’incident. New York Public Radio, l’organisation mère de WNYC, qui en 2017 a licencié les radiodiffuseurs Leonard Lopate et Jonathan Schwartz après des accusations de comportement inapproprié, a informé les employés et les membres du conseil d’administration dans un e-mail que M. Toobin, un contributeur fréquent, avait été banni «indéfiniment» de ses ondes et podcasts.

Au moment de la publication de ce numéro, le contrat de M. Toobin avec le magazine avait été annulé et il avait demandé un congé à CNN, où il est analyste juridique en chef, et avait parfois comparu plusieurs fois par jour. Lorsque l’épisode de «The Undoing» qui le présentait a été diffusé fin novembre, son image avait été supprimée, ne laissant que l’audio de son commentaire fictif.

‘Il est compliqué’

L’un des livres préférés de M. Toobin est «The Great Gatsby». Il a évoqué son narrateur, Nick Carraway, dans The New Yorker, dans des articles écrits pour autres publications et sur CNN. Pendant un certain temps, il a associé le nom à un compte Gmail personnel. Carraway est quelqu’un «ni tout bon ni tout mauvais, pas tout à fait vrai ou tout faux, qui fait partie de l’histoire mais aussi en dehors de celle-ci», a déclaré M. Toobin dans la chronique «By the Book» du New York Times en 2016. «Il est compliqué. »

Au moins, le cheminement de M. Toobin vers le journalisme était plus simple que celui de Carraway pour le trading d’obligations. Il a grandi dans l’Upper West Side et a fréquenté l’école privée Columbia Grammar & Preparatory. Son père, Jerome Toobin, était le directeur de l’information à Channel 13, mais la star de la famille était la mère de Jeffrey, Marlene Sanders, une correspondante pour ABC et CBS News qui était parmi les premières femmes journalistes sur le terrain au Vietnam.

Dans une interview accordée au Times en 2015 après sa mort, M. Toobin a déclaré qu’il avait été élevé en sachant que les femmes pouvaient être à la fois mères et professionnelles: «C’était sa vie. Elle avait un travail et elle voyageait et elle avait un fils qu’elle aimait.