Donc, à propos de ce témoignage d’OVNI… dans quelle mesure le Congrès le prend-il au sérieux ? Et devrions-nous?

Lorsque le sceptique renommé Michael Shermer a regardé la récente audience du comité du Congrès américain – qui comprenait des témoignages choquants sur les ovnis, les vaisseaux spatiaux extraterrestres et les restes extraterrestres – il n’a peut-être pas été impressionné.

En effet, ce qui était le plus étonnant pour Shermer, éditeur du magazine Skeptic, était le fait qu’une telle audience ait même eu lieu.

« C’est étonnant que ce soit arrivé aussi loin sans aucune preuve réelle, sans que personne dans la communauté scientifique ne fasse une apparition », a déclaré Shermer, éditeur du magazine Skeptic. « Nous ne voyons toujours pas la moindre preuve physique. »

Mais le fait que le comité de surveillance de la Chambre prenne le temps d’écouter les allégations d’extraterrestres morts, de vaisseaux spatiaux extraterrestres écrasés et d’un programme gouvernemental secret pour récupérer une telle technologie, signifie pour certains à quel point certains politiciens américains traitent sérieusement le sujet des ovnis, ou UAP – phénomènes anormaux non identifiés.

« Cette audience en particulier n’a pas été particulièrement révélatrice de ce que nous y avons appris, mais elle fait partie de ce changement légitimement historique chez les personnes sérieuses ayant des conversations sérieuses sur ce sujet », a déclaré Garrett Graff, un journaliste américain qui étudie le phénomène OVNI, à CBC. Jour 6.

ÉCOUTEZ | Il y a une dissimulation d’OVNI, mais ce n’est pas ce que vous pensez, dit l’auteur : Jour 69:35Après une audience du Congrès américain sur les ovnis, l’auteur dit que la dissimulation n’est probablement pas ce que vous pensez L’accent principal de l’audience du Congrès américain de cette semaine sur les ovnis, alias les UAP (phénomènes anormaux non identifiés) était sur le témoignage de l’ancien officier du renseignement de l’armée de l’air, David Grusch. Il a affirmé avoir eu connaissance des rencontres UAP qui équivalaient à une dissimulation gouvernementale à grande échelle. Garret Graff, l’auteur d’un livre à paraître sur l’histoire du gouvernement américain avec la recherche sur les ovnis, dit que le gouvernement américain dissimule définitivement quelque chose, ce n’est probablement pas ce que Grusch indique.

Greg Eghigian, professeur d’histoire et de bioéthique à la Penn State University qui étudie également l’histoire des ovnis, a déclaré qu’il y avait déjà eu des audiences du Congrès sur les ovnis. Mais il ne se souvenait pas d’un moment où de véritables témoins avaient été appelés à témoigner.

« Nous avons construit pour cela », a déclaré Eghigian, qui est également membre du conseil consultatif de la Society for UAP Studies.

” Et il est très clair que [some] les gens ont réussi à se faire entendre de certains politiciens.

Beaucoup de témoignage rien de nouveau

Pour des observateurs comme Eghighian et Shermer, une grande partie de ce qui a été dit lors de l’audience de cette semaine n’avait rien de nouveau.

Les membres du comité ont entendu les anciens pilotes de la marine David Fravor et Ryan Graves, qui ont parlé de leurs rencontres individuelles avec des objets volants d’origine mystérieuse qui pourraient accélérer rapidement.

REGARDER | ‘Regardez-le voler!’ Des pilotes de la marine rencontrent un objet inconnu : Des pilotes de la marine américaine traquent un OVNI Dans cette vidéo de 2015 déclassifiée par le département américain de la Défense, des pilotes de la marine américaine suivent un objet volant non identifié au large de Jacksonville, en Floride.

Bien qu’il ait déjà fait ces affirmations en public, c’est le témoignage d’un ancien officier du renseignement de l’armée de l’air, le major à la retraite David Grusch, qui a retenu le plus l’attention.

Grusch a déclaré au comité qu’il avait été invité en 2019 par le chef d’un groupe de travail gouvernemental sur les PAN identifier tous les programmes hautement classifiés liés à la mission du groupe de travail.

À l’époque, Grusch était affecté au National Reconnaissance Office, l’agence qui exploite les satellites espions américains.

Il a dit qu’il avait été informé « d’un programme de récupération de crash et de rétro-ingénierie UAP de plusieurs décennies ».

REGARDER | Le Congrès presse un lanceur d’alerte sur des allégations concernant des ovnis : Un dénonciateur essaie de « garder l’esprit ouvert » sur les ovnis David Grusch, un ancien officier du renseignement de l’US Air Force, explique pourquoi il a utilisé le terme d’activité « non humaine » pour parler des ovnis.

Grusch a également allégué que des responsables gouvernementaux avaient récupéré des «produits biologiques» non humains dans les engins.

Mais il a reconnu qu’il n’avait été témoin d’aucun vaisseau spatial ou corps extraterrestre et qu’il s’appuyait sur les informations de « personnes ayant une longue expérience de légitimité et de service à ce pays ».

Eghighian et d’autres ont soulevé des questions sur les allégations de Grusch et ont noté qu’il avait lui-même déclaré que cela provenait d’autres sources.

« Le problème avec Grusch est que nous n’avons aucune autre corroboration », a déclaré Eghighian.

Pourtant, son témoignage a trouvé des oreilles réceptives auprès de certains membres du comité. La députée républicaine Anna Paulina Luna a déclaré à Fox News qu' »il est possible que le gouvernement américain soit de retour pour concevoir, potentiellement, une technologie qui n’est pas de ce monde ».

Les audiences « ouvrent les yeux », déclare un membre du Congrès

Le membre du Congrès républicain Tim Burchett a déclaré Actualités WVLT que les audiences ont « ouvert les yeux », que tous les témoins étaient crédibles et que davantage d’informations doivent être fournies à ce sujet.

Une grande partie de cet intérêt politique est le point culminant d’une paire de rapports de 2017 dans Le New York Times et politiqueselon Graff, qui est l’auteur du livre à paraître OVNI: L’histoire intérieure de la recherche du gouvernement américain pour la vie extraterrestre ici – et là-bas.

Après l’audience sur l’OVNI, la députée républicaine Anna Paulina Luna a déclaré à Fox News qu' »il est possible que le gouvernement américain revienne potentiellement sur l’ingénierie d’une technologie qui n’est pas de ce monde ». (J. Scott Applewhite/Associated Press)

Ces rapports ont révélé que le Pentagone américain avait secrètement étudié la possibilité d’OVNIS et d’intelligence extraterrestre au cours de la décennie précédente.

« Cela a vraiment déclenché un changement remarquable dans la conversation autour des ovnis », a déclaré Graff, notant que le gouvernement a vraiment tenté « de déstigmatiser l’idée de soucoupes volantes ou d’ovnis comme quelque chose de valable ».

En 2020, le Congrès a chargé le directeur du renseignement national de fournir « une analyse détaillée des données sur les phénomènes aériens non identifiés » de plusieurs agences.

Ce rapport, rendu public l’année suivante, n’a pas trouvé de liens extraterrestres dans ses critiques d’observations d’avions mystérieux. Mais beaucoup de ces observations n’ont pas pu être expliquées.

Puis en 2022, le Congrès a tenu ses premières audiences sur les OVNIS en un demi-siècle. Les responsables du Pentagone, chargés d’enquêter sur des centaines d’observations inexpliquées, n’avaient aucune nouvelle information à divulguer. Mais ils ont dit qu’ils avaient choisi un directeur pour un nouveau groupe de travail chargé de coordonner les efforts de collecte de données sur ce que le gouvernement a officiellement qualifié de « phénomènes anormaux non identifiés ».

Écouter les gens dans le monde OVNI

Pendant ce temps, plus tôt ce mois-ci, un groupe bipartite de sénateurs, dont le chef de la majorité démocrate au Sénat Chuck Schumer, la sénatrice démocrate Kristen Gillibrand et le sénateur républicain Marco Rubio, ont présenté un amendement au projet de loi annuel sur l’autorisation de la défense qui obligerait le gouvernement à collecter des dossiers sur OVNIS et divulguer des informations à leur sujet, à moins qu’une commission d’examen n’ait trouvé un motif pour que les documents restent classifiés.

Eghigian a noté que des membres du comité comme Luna et Burchett, ainsi que d’autres sénateurs comme Gillibrand et Rubio, semblaient écouter des personnes liées au monde des ovnis.

« Et ce sont des gens qui ont la capacité d’avoir des audiences », a-t-il déclaré.

En effet, parler à CBS 60 minutes en 2021, Rubio a déclaré que même si les ovnis peuvent encore provoquer un « rire » de la part de certains législateurs, « je ne pense pas que nous puissions laisser la stigmatisation nous empêcher d’avoir une réponse à une question très fondamentale ».

REGARDER | Un appel à plus de transparence gouvernementale : Un officier de l’armée de l’air à la retraite interrogé sur la récupération présumée par les États-Unis d’un « vaisseau spatial » OVNI David Grusch, un ancien officier du renseignement de l’armée de l’air américaine, est interrogé sur les affirmations qu’il a faites au sujet des États-Unis qui auraient récupéré des engins spatiaux OVNI et d’autres artefacts.

Un autre ordre du jour

Alors que Luna et Burchett peuvent être de vrais croyants, Eghighian a déclaré que certains des autres politiciens pourraient avoir un programme différent qui n’est pas nécessairement lié aux êtres extraterrestres, mais un moyen de rendre les autres branches du gouvernement plus transparentes.

Depuis le 11 septembre, Eghigian affirme que la branche exécutive du gouvernement américain et la communauté du renseignement ont accumulé beaucoup plus de pouvoir, ce qui a érodé la surveillance du Congrès.

Il a déclaré que les politiciens des deux côtés de l’allée pourraient y voir une opportunité de regagner une partie de ce pouvoir.

ÉCOUTEZ | Pourquoi entendons-nous tout à coup tant parler de la recherche sur les ovnis : Le courant24:35La recherche sur les ovnis devient lentement publique Des responsables canadiens ont récemment assisté à une réunion classifiée du Pentagone sur des objets volants non identifiés – au milieu d’allégations distinctes selon lesquelles les États-Unis sont en possession de plusieurs engins spatiaux extraterrestres. Nous entendons parler d’efforts pour mieux comprendre ces objets mystérieux et pourquoi la NASA rend lentement ses enquêtes publiques.

« Ils voient cela comme un levier, à droite, pour peut-être d’autres types de choses sur la route. »

Eghighian a déclaré que la plupart des politiciens semblaient se distancer de certaines des affirmations les plus élaborées de Grusch.

« Schumer et d’autres, ce ne sont pas des gens qui ont l’habitude d’être très intéressés par le truc OVNI. Il est donc difficile de ne pas croire qu’ils ont un autre programme.