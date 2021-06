Donavan Brazier échoue à se qualifier pour les Jeux olympiques de Tokyo 2021 au 800 mètres

L’échec de Donavan Brazier à faire partie de l’équipe olympique a été un développement étonnant

Brazier dit qu’il a fait un pas trop tôt dans la course et qu’il est tombé en panne d’essence

Elle Purrier St. Pierre remporte le 1500 m féminin, établissant un record de la compétition

Sha’Carri Richardson se retire du 200 féminin

EUGENE, Oregon — Le quatrième jour des essais olympiques d’athlétisme aux États-Unis a probablement été le plus grand choc à ce jour.

Le champion du monde en titre et détenteur du record américain Donavan Brazier a terminé dernier de la finale masculine du 800 mètres lundi et n’a pas réussi à se qualifier pour les Jeux olympiques de Tokyo. Brazier, 24 ans, a terminé la course en 1:47,88 – plus de quatre secondes derrière le vainqueur, Clayton Murphy, qui a remporté le bronze aux Jeux de Rio 2016.

Isaiah Jewett, qui a récemment remporté un titre NCAA au 800 mètres pour l’USC, est arrivé deuxième. Et Bryce Hoppel complétera l’équipe olympique.

Brazier a déclaré après la course qu’il pensait avoir fait un mouvement un peu trop tôt dans la course et qu’il était tombé en panne d’essence dans les 200 derniers mètres. Lorsqu’on lui a demandé s’il était en bonne santé, il a répondu qu’il avait « des choses qui me dérangeaient », mais a refusé d’entrer dans les détails.

« Il y a des choses que les champions surmontent, et je ne pouvais pas les surmonter », a déclaré Brazier. « Donc, évidemment, je ne suis pas de ce calibre de championnat auquel j’avais besoin d’être. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait quelque chose qu’il pouvait retirer de cette expérience, il a déclaré: « Je ne peux rien retirer de cette expérience. J’ai couru assez (juron). »

La dernière place de Brazier survient environ cinq ans après avoir terminé 19e aux essais olympiques de 2016, qu’il a décrit aux journalistes lors d’une conférence de presse la semaine dernière comme une « autodestruction ».

Brazier a ajouté qu’il « ne participera probablement pas » au 1500 m masculin plus tard cette semaine.

Le détenteur du record américain du 800 était naturellement contrarié mais a promis de rebondir après sa performance décevante.

« C’était une course (explétive). J’avais la tête baissée un peu, mais je vais toujours avoir l’impression d’être cet homme quand je vais aux compétitions d’athlétisme », a déclaré Brazier. « Je vais toujours me sentir comme Je suis le champion du 800 mètres et le meilleur coureur de 800 mètres au monde quand je participe aux compétitions, mais aujourd’hui, je ne l’étais évidemment pas.

Sa prochaine grande chance de rédemption pourrait venir au même endroit. Les Championnats du monde d’athlétisme 2022 se déroulent à Eugene à Hayward Field l’été prochain.

Record de rencontre pour Purrier St. Pierre

La chaleur étouffante à Hayward Field n’a pas fait grand-chose pour ralentir Elle Purrier St. Pierre.

La joueuse de 26 ans a mené la finale du 1500 mètres féminin presque du début à la fin, établissant un record personnel et un record de la compétition de 3:58,03 pour assurer sa place à Tokyo. Deux de ses coéquipiers New Balance, Cory McGee et Heather MacLean, ont terminé respectivement deuxième et troisième.

« J’ai mené la plupart du temps, parce que je croyais en moi », a déclaré Purrier St. Pierre. « Je savais que j’étais assez fort pour faire ça – et je voulais que ce soit rapide. »

Cette victoire couronne une année formidable pour Purrier St. Pierre, qui a épousé son amour de lycée en septembre et n’a pas perdu une course de 1 500 mètres en 2021. Elle visera désormais à continuer aux Jeux de Tokyo, où elle a dit qu’elle l’objectif est de remporter une médaille.

Jenny Simpson, triple olympienne qui a remporté une médaille de bronze à Rio, a terminé 10e.

Pendant ce temps, au 5 000 mètres féminin, Elise Cranny a dépassé Karissa Schweizer à l’arrivée pour remporter le titre olympique des essais avec un meilleur temps de la saison de 15:27,81. Rachel Schneider a obtenu la troisième place olympique.

Claye parmi les gagnants des épreuves sur le terrain

Le double médaillé d’argent olympique Will Claye a remporté le triple saut masculin, utilisant un dernier saut de 56 pieds, 5 3/4 pouces (17,21 mètres) pour devancer Donald Scott, qui a terminé deuxième.

Chris Nilsen, quant à lui, a remporté l’or aux essais au saut à la perche masculin en franchissant une hauteur de 19-4 1/4, tandis que le meilleur lancer de la saison de Curtis Thompson de 271-7 lui a valu la victoire au lancer du javelot masculin.

Richardson se retire de 200

Après sa performance vedette au 100 mètres ce week-end, Sha’Carri Richardson a décidé de se retirer de son épreuve secondaire, le 200.

Richardson a été la femme américaine la plus rapide sur les deux distances cette année, mais son camp considérait le 200 comme une simple solution de repli, au cas où elle ne se qualifierait pas pour le 100. La joueuse de 21 ans sera probablement la favorite pour remporter deux médailles – au relais 100 et 4×100 – à Tokyo. NBC a annoncé pour la première fois le retrait de Richardson lundi matin.

Contactez Tom Schad à tschad@usatoday.com ou sur Twitter @Tom_Schad.