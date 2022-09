Donato marque en prolongation alors que Kraken devance les Canucks 4-3 en pré-saison – Kelowna Capital News

Ryan Donato a marqué avec 40,1 secondes à faire en prolongation, propulsant le Seattle Kraken vers une victoire de 4-3 contre les hôtes des Canucks de Vancouver jeudi.

John Hayden a connu une grosse soirée pour le Kraken (3-0-0), égalisant le score à 3-3 au milieu de la troisième après des bagarres en première et deuxième périodes. Tye Kartye et Kole Lind avaient également des buts pour les visiteurs en temps réglementaire.

Les trois buts de Vancouver (0-1-2) sont survenus dans le premier quart, Andrei Kuzmenko marquant deux fois et récoltant une aide. Tanner Pearson a également marqué un but, tandis qu’Elias Pettersson et JT Miller ont chacun fourni une paire d’aides.

Thatcher Demko, qui effectuait son premier départ de la pré-saison pour les Canucks (1-1-1), a enregistré 17 arrêts avant qu’Arturs Silovs n’entame la troisième période. Silovs a effectué huit arrêts en relève.

Joey Daccord a obtenu le départ pour le Kraken et a arrêté 18 des 21 tirs avant d’être remplacé par Martin Jones au milieu de la deuxième période. Jones a arrêté les 15 tirs auxquels il a fait face.

Les deux équipes ont vu beaucoup de travail sur les unités spéciales, avec Vancouver en avantage numérique 2 en 5 tandis que Seattle était 1 en 3.

Avec moins d’une minute à écouler, un mauvais jeu défensif s’est avéré coûteux pour les Canucks.

Donato a ramassé une rondelle lâche, s’est échappé sur une échappée et a lancé un tir au-dessus de Silovs pour la victoire.

Le Kraken est entré dans la troisième période avec une avance de 3-1 mais a refusé d’y aller tranquillement.

Hayden a égalisé le score 12:33 dans le dernier cadre, envoyant un tir devant le côté du bâton de Silov depuis les marques de hachage élevées.

Lind, un ancien choix de repêchage des Canucks, a réduit le déficit à 3-2 un peu plus de quatre minutes après le début de la troisième lorsque Silovs a perdu la rondelle de vue sur un tir de Will Borgen. La rondelle gisait momentanément sur la ligne de but avant que Lind ne l’enfonce.

Le cadre du milieu n’a pas vu de but, mais les visiteurs ont choisi d’échanger les gardiens 10:19 après le début de la période, amenant Jones à la place de Daccord.

Seattle a battu un défenseur au début de la seconde lorsque Dakota Joshua de Vancouver a égalisé Michal Kempny le long des bandes de bout.

Kempny est resté accroupi sur la glace pendant plusieurs minutes avant qu’un entraîneur ne sorte pour l’évaluer sur la glace. Il a finalement patiné seul mais est allé directement au vestiaire du Kraken et n’est pas revenu au match.

Le coup a semblé provoquer une autre poussière un peu plus de cinq minutes après le début de la seconde. Hayden a échangé des coups avec Joshua au centre de la glace avant que les deux ne soient séparés par des officiels et chacun a remis un majeur de cinq minutes pour s’être battu.

Les Canucks ont pris les devants 3-1 à l’entracte après une première période fougueuse qui a vu les officiels infliger 28 minutes de pénalités.

Hayden a laissé tomber les gants avec le défenseur de Vancouver Kyle Burroughs tard dans le premier quart, incitant les officiels à envoyer l’ailier droit de Seattle dans la surface avec un mineur à la dure et un majeur au combat.

Les Canucks ont rapidement profité de l’avantage numérique qui a suivi, Pearson tirant un tir du milieu de la fente devant Daccord à 16:55 du premier.

Seattle a pris l’avantage sur Vancouver avec un but en avantage numérique après 12:44 de jeu après que Kuzmenko ait été appelé pour avoir fait trébucher Cale Fleury.

Shane Wright, le choix n ° 4 au repêchage de juillet, a lancé une fusée sur le filet des Canucks et pendant que Demko a fait l’arrêt, il n’a pas pu récupérer la rondelle et le rebond est revenu à Kartye. L’ailier de 21 ans a poussé la rondelle devant le gardien pour porter le score à 2-1.

Vancouver a semblé prendre l’avantage 3-0 quelques instants auparavant quand Oliver Ekman-Larsson a décoché un tir de l’intérieur de la ligne bleue et que la rondelle a dévié du patin de Conor Garland.

Seattle a contesté le jeu pour être hors-jeu et une critique vidéo a annulé le but.

Kuzmenko a marqué son deuxième but de la soirée sur un avantage numérique à mi-chemin du premier après que Wright a été appelé pour avoir tenu.

Stationné sur le côté du filet, Kuzmenko a récupéré une passe de Pettersson et, avec Daccord de l’autre côté du pli, l’a tapée dans le filet béant pour donner une avance de 2-0 aux Canucks.

La recrue russe a ouvert le score après 2:51 de jeu, récupérant une passe transversale de Hughes et lançant une fusée sur le côté du bâton de Daccord.

Le but est venu sur le premier tir du match de Vancouver.

Les deux équipes s’affronteront à nouveau samedi à Seattle.

REMARQUES : Les Canucks venaient de disputer une paire de matchs en équipes divisées contre les Flames de Calgary dimanche. Le Kraken a blanchi les Flames 3-0 à Seattle mardi.

Gemma Karstens-Smith, La Presse canadienne

