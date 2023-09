Donatella Versace dénonce la politique anti-LGBTQ de l’Italie

La star de la mode italienne Donatella Versace a dénoncé les récents efforts du gouvernement de droite italien pour faire reculer les droits des personnes LGBTQ.

Versace a fait ces remarques passionnées dimanche soir, lors de la Fashion Week de Milan, alors qu’elle acceptait le prix humanitaire pour l’équité et l’inclusivité lors de la cérémonie. Prix ​​CNMI de la mode durable.

« Ici en Italie, il n’a jamais été aussi important pour nous de défendre les voix des minorités. Notre gouvernement est déterminé à supprimer le droit des individus à vivre comme ils le souhaitent », a déclaré Versace dans son discours, qui a été partagé sur son compte Instagram. « Nous devons tous lutter pour la liberté. »

Versace – qui est vice-présidente du conseil d’administration et directrice artistique de la maison de couture Versace, fondée par son frère Gianni Versace en 1978 – a ensuite rappelé que son défunt frère lui avait révélé son homosexualité lorsqu’elle avait 11 ans.

«Pour moi, cela n’a rien changé. Je l’aimais et je me fichais de savoir qui il aimait », a-t-elle déclaré. « Son amour et ses encouragements ont fait de moi ce que je suis. »

Sous la direction de la Première ministre Giorgia Meloni, dont le parti conservateur Frères d’Italie est arrivé au pouvoir en octobre, le gouvernement italien a soutenu des mesures visant à restreindre les droits LGBTQ.

En mars, le gouvernement a demandé à la ville de Milan d’arrêter enregistrement automatique des deux parents dans les couples de même sexe sur les registres municipaux. Puis, en juin, le gouvernement de Meloni a fortement promu une législation qui érigerait en crime le fait pour les citoyens italiens de tenter de devenir immigrés. parents même dans les pays où cette pratique est légale, une démarche que les opposants considèrent comme une tentative de pénaliser les familles non traditionnelles, selon The Associated Press. Le même mois, un procureur du nord de l’Italie a demandé l’annulation de 33 actes de naissance d’enfants nés de couples lesbiens datant de 2017, affirmant que les noms des mères non biologiques devraient être supprimés.

Versace a déclaré dimanche que dans le contexte actuel en Italie, « les enfants de couples de même sexe ne sont pas considérés comme leurs enfants » et que « les personnes transgenres subissent toujours de terribles violences ».

Elle a ensuite pris un moment pour s’adresser à l’homme politique italien de gauche et défenseur des LGBTQ, Alessandro Zan, qui était également présent, en disant : « Votre voix est essentielle dans notre monde, et je suis ici pour soutenir tout ce pour quoi vous vous battez.

Vers la fin de son discours, elle a déclaré qu’elle avait été qualifiée d’« icône queer » et qu’elle en était « très fière ».

« Je me bats chaque jour pour la liberté, l’équité et l’inclusion. J’ai construit ma famille choisie avec un amour inconditionnel. Mes amis et mon équipe ne sont pas définis par la race, la religion, l’âge, le sexe ou l’orientation sexuelle mais par la créativité, l’ouverture, la joie et la gentillesse – des valeurs qui ont de la matière », a-t-elle déclaré. « Si nous étions tous plus ouverts et plus compréhensifs les uns envers les autres, quel monde extraordinaire ce serait. »

