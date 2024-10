Donaldson + Partners submerge une maison en béton à flanc de colline en Californie

Le studio californien Donaldson + Partners a conçu une maison circulaire partiellement intégrée dans le paysage avec de grandes arches paraboliques en béton à Montecito, en Californie.

En construction depuis sept ans, la maison de 1 300 mètres carrés (1 300 mètres carrés) est engloutie dans un terrain de quatre acres entre les montagnes de Santa Ynez et l’océan Pacifique, à l’extérieur de Santa Barbara.

Robin Donaldson, fondateur de Donaldson + Partenairesa imaginé une « maison du XXIe siècle » pour un couple d’artistes qui teste la relation entre paysage, art et expérience.

« Nous avons été inspirés par la combinaison d’un site incroyable et de clients visionnaires pour continuer à pousser le design, ce qui a abouti à une maison qui émerge et fait partie du paysage ; qui sert de toile de fond à la fois aux rythmes de la vie quotidienne et à deux œuvres d’art vibrantes. pratiques ; et cela redéfinit entièrement ce que nous imaginons qu’une maison pourrait être », a déclaré Donaldson à Dezeen.

Donaldson a travaillé en étroite collaboration avec le propriétaire pour concevoir la structure circulaire de manière à ce qu’elle « émerge et s’enfouisse dans le paysage ».

Surmontée de panneaux solaires et d’un toit de rocaille paysagé, la maison en béton et en verre est accessible par une passerelle métallique suspendue qui s’approche d’une porte semi-circulaire et d’une entrée en « trou de ver » dans la maison.

À l’intérieur, une grande pièce est éclairée par la lumière naturelle des vitrages concaves des côtés est et ouest. Il s’ouvre sur deux cours : la cour orientale « en forme d’avocat » avec des sièges et un escalier autour du périmètre et la terrasse ouest de la piscine et la piscine rectangulaire qui rayonne à partir du centre du plan.

En face de l’entrée, les bureaux, le salon, la salle à manger et la cuisine rejoignent la suite principale pour former un coin en forme de tarte, au centre duquel se trouve une cour privée circulaire.

Les escaliers répartis autour du plan descendent jusqu’au niveau inférieur, qui abrite deux suites d’invités, une salle de jeux, une bibliothèque et un théâtre, ainsi qu’un atelier de peinture, un atelier de poterie et un grand garage qui mène à un terrain de stationnement automobile qui entoure un quartier. du plan rond.

Au niveau inférieur se trouvent une salle de jeux, une bibliothèque et un théâtre. Le patio extérieur mène à un atelier de dessin/peinture, un atelier de céramique et un amphithéâtre en terrasse, qui se fondent dans le jardin de sculptures paysager et adjacent, mêlant la vie quotidienne et un lien profond entre l’architecture, le paysage et l’art.

« Sur le plan pratique et programmatique, les propriétaires avaient besoin d’un endroit pour soutenir leur vie sociale et philanthropique et leurs pratiques artistiques florissantes, tout en offrant un sentiment d’intimité », a déclaré l’équipe.

« En travaillant entre l’échelle monumentale de l’enveloppe globale et les espaces intérieurs ludiques, la conception crée une articulation formelle complète à l’extérieur et un flux généreux à l’intérieur. »

La Hill House Montecito fait partie de l’évolution de Donaldson vers une pratique plus artistique, selon le studio.

Plus au nord, à Cupertino, en Californie, Apple a récemment dévoilé son observatoire souterrain d’Apple Park, qui présente des ouvertures arrondies similaires et des toits plantés sur un dôme à bulles en béton.

La photographie est de Joe Fletcher

Crédits du projet :

Concept et idéation : Robin Donaldson, Bruce Heavin

Fabrication: F Myles Sciotto, DplusWorkshop, Neal Feay Co, Stonemark Construction

Entrepreneur: Construction mate