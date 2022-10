Donaldson des Yankees trotte trop tôt, jeté près des HR

NEW YORK (AP) – Josh Donaldson est entré trop tôt dans un coup de circuit – et son dernier échec à bousculer s’est transformé en une sortie embarrassante en séries éliminatoires.

En tête de la cinquième manche des Yankees de New York lors de leur match d’ouverture de la série AL Division mardi soir, Donaldson a envoyé un entraînement opposé à droite contre le partant de Cleveland Cal Quantrill avec le score à égalité 1-tout.

Sûr que le ballon dégagerait le court porche du Yankee Stadium, le cogneur vétéran a baissé la tête et a tapé des mains avec l’entraîneur du premier but Travis Chapman alors qu’il courait autour du sac.

Donaldson ne se rendit pas compte que le ballon était toujours en jeu. Alors qu’un fan vêtu d’un maillot des Yankees l’attrapait, le ballon a ricoché du haut de la clôture jusqu’à la recrue Óscar González, qui a alerté l’arrêt-court Amed Rosario au deuxième but.

Au moment où Donaldson a levé les yeux, il était coincé entre le premier et le deuxième. Il a essayé de revenir au premier but, mais Rosario a lancé au joueur de premier but Josh Naylor, qui a marqué Donaldson alors qu’il plongeait la tête la première vers le sac.

Un Donaldson confus pointa vers le champ droit et écarta les bras – mais les rediffusions montrèrent que le ballon n’avait jamais franchi le mur. Une revue vidéo a confirmé l’appel de l’arbitre du champ droit Mark Ripperger selon lequel ce n’était pas un coup de circuit et que le ballon restait en jeu.

Donaldson a été crédité d’un single.

Ce n’était pas la première fois que le manque d’agitation de Donaldson devenait un problème pour les Yankees cette année.

Lors de sa première saison avec l’équipe après son arrivée du Minnesota lors d’un échange en mars, le MVP AL 2015 n’a pas réussi à courir fort lors d’un groundout en mai – et le manager Aaron Boone l’a remarqué.

“Donaldson a probablement détourné les yeux pendant une seconde”, a alors déclaré Boone. « De temps en temps, tu dois dire quelque chose. Je n’ai encore rien dit.

Mais le 5 septembre, Donaldson, âgé de 36 ans, a été marqué au deuxième rang sur un simple RBI à la base du mur du champ gauche. Semblant penser qu’il avait réussi un circuit, Donaldson s’est lentement échappé de la surface et Aaron Judge a marqué sur le jeu juste avant que Donaldson ne soit éliminé.

Boone a pris Donaldson à part et a eu un mot avec lui.

“Ne laissons pas cela se produire”, a déclaré Boone à Donaldson.

«Je ne m’inquiète pas vraiment pour lui du point de vue du jeu ou de la connexion; il est enfermé », a ajouté le manager. « Ouais, c’en est une, tu dois t’en assurer. Tu ferais mieux d’être sûr.

New York a marqué un point au cinquième après la gaffe de Donaldson, et Anthony Rizzo a ajouté un circuit de deux points au sixième sur le chemin d’une victoire 4-1. Le deuxième match de la série au meilleur des cinq aura lieu jeudi soir au Yankee Stadium.

Mike Fitzpatrick, Associated Press