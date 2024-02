Donaldson critique les projets de blocage des routes car le PSNI est au courant des publications sur les réseaux sociaux suggérant des protestations contre l’accord DUP

Plus tôt, la police avait déclaré qu’elle était au courant de « publications non corroborées sur les réseaux sociaux » suggérant que les routes pourraient être bloquées en signe de protestation contre l’accord visant à restaurer Stormont.

Les messages, qui ont été largement partagés sur WhatsApp, affirment que les manifestations auront lieu le vendredi 2 février – Shankill Road étant une zone « 100 % interdite ».

Les loyalistes ont organisé une manifestation devant le domaine de Larchfield lundi soir alors que le chef du DUP, Sir Jeffrey Donaldson, a informé l’exécutif du parti de l’accord avec le gouvernement visant à rétablir le partage du pouvoir.

Lors d’une conférence de presse avec le secrétaire d’État d’Irlande du Nord, Chris Heaton-Harris, le leader du DUP a répondu à une question sur les projets de blocage de routes signalés.

« Comment le blocage des routes en Irlande du Nord apportera-t-il un changement ? » » dit Sir Jeffrey.

“Certains de nos critiques ne veulent vraiment pas que Stormont revienne – c’est la réalité.

“Oui, j’ai partagé des plateformes avec des gens. Et nous avons tous déclaré quels étaient nos objectifs, nous tous.

“La différence entre moi et ceux qui sont mes critiques ce soir est très claire et très simple : je suis descendu de l’estrade et je suis allé faire quelque chose pour atteindre mes objectifs.

“Mes détracteurs ont quitté la tribune et n’ont rien fait”, a-t-il ajouté, affirmant que certains vivent dans une “région révolue”.

Les messages WhatsApp affirment que les protestations loyalistes sont « contre ce supposé accord avec Stormont ».

Il a décrit un certain nombre de routes dans le nord et l’est de Belfast qui sont des « routes confirmées à bloquer ».

“Évidemment, d’autres emplacements seront publiés lorsque tout le monde reviendra sur les chiffres d’aujourd’hui, etc. [sic]. Shankill à 100%, non.

Les messages n’incluent pas l’heure supposée à laquelle les prétendues fermetures de routes se produiront.

Retour du DUP à Stormont : qui est la « taupe » de Jamie Bryson ?

Un porte-parole du PSNI a déclaré : « La police est au courant de ces publications non corroborées sur les réseaux sociaux suggérant que les routes pourraient être bloquées le vendredi 2 février.

“La police continuera de surveiller les tensions entourant le rétablissement de l’exécutif d’Irlande du Nord et de travailler avec les communautés et les partenaires pour remplir nos obligations statutaires.”

En novembre 2021, un bus a été détourné et incendié dans un domaine loyaliste à la périphérie de Belfast.

Quatre hommes masqués sont montés à bord du double étage sur Church Road, à l’entrée du domaine de Rathcoole à Newtownabbey, dans le comté d’Antrim, vers 19 h 45 et ont ordonné au conducteur et aux passagers de descendre.

Le bus a ensuite été incendié de l’autre côté de la route.

Un bus a été détourné et incendié dans un quartier loyaliste de Newtownards, Co Down, dans le cadre d’une apparente protestation contre le protocole d’Irlande du Nord la semaine précédente.

En avril 2021, il y a également eu une semaine de violence impliquant des jeunes émeutiers des quartiers nationaliste de Springfield Road et loyaliste de Shankill Road, au cours de laquelle la police a été attaquée avec des missiles et des feux d’artifice.

Les troubles ont réapparu à Lanark Way en novembre.

Certaines manifestations et marches ont été organisées par des syndicalistes et des loyalistes dans toute l’Irlande du Nord en 2022 contre le protocole d’Irlande du Nord.

Cependant, la Commission des défilés a été informée de la grande majorité des manifestations avant qu’elles n’aient lieu.