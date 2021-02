MINNEAPOLIS: Le bourdonnement d’il y a un an autour des Twins du Minnesota créé par la signature de Josh Donaldson du plus riche contrat d’agent libre de la franchise a été rapidement réprimé par la pandémie mondiale qui a réduit le calendrier et vidé les ballparks.

Puis, à peine une semaine après le début de la saison abrégée, le mollet droit problématique du troisième but s’est enflammé. Donaldson a raté un mois complet, est revenu pour la course d’étirement et a aggravé le muscle juste avant les séries éliminatoires. Ses débuts avec les Twins ont duré 28 matchs.

Cet entraînement de printemps, le joueur de 35 ans a un nouveau départ pour ce que lui et l’équipe sont optimistes quant à une saison complète de frappes puissantes, de patience aux battes et d’une superbe défense dans le coin chaud.

Donaldson, lors d’une conférence téléphonique mardi avec des journalistes après le premier entraînement de l’équipe complète à Fort Myers, en Floride, a déclaré qu’il avait le sentiment que son action limitée était une épreuve par hasard attribuable à la pause de quatre mois contre le coronavirus avant le redémarrage du milieu de l’été.

Aussi difficile que cela soit pour moi de dire ça, vous savez, j’aimerais être un robot et j’aimerais pouvoir être à 100% et vous dire que je suis génial, mais en fin de compte, c’est un sport et c’est un sport assez rapide, a déclaré Donaldson, et parfois des choses arrivent.

Il y a trois mois, lui et sa partenaire, Briana, ont accueilli leur fille, Aubrey, un enrichissement de vie qui transcende de loin tout régime d’entraînement. Néanmoins, Donaldson a pris le temps de se concentrer sur le renouvellement de la force de ses jambes, l’amélioration de la mécanique de course et de la mobilité et le maintien de la santé des tissus mous dans le but évident d’éviter une autre absence prolongée exaspérante pour une tension ou une traction.

Essayer d’obtenir plus de dynamisme de la hanche et utiliser mes hanches pour accélérer dans les mouvements jusqu’à ce que cela puisse soulager mes mollets, a déclaré Donaldson.

Les Twins ont un plan évolutif pour garder leur cogneur expérimenté, leur voltigeur habile et leur leader émotionnel en avril et, ils l’espèrent, en octobre.

Il est en grande forme. Il se déplace très bien, a déclaré le manager Rocco Baldelli.

Être obligé de regarder depuis la pirogue alors que les Twins ont été balayés par Houston dans une série de deux matchs avec des jokers prolongeant la séquence de records de la ligue majeure de la franchise à 18 défaites consécutives en séries éliminatoires était une expérience suffisamment frustrante pour qu’il ne répète pas.

Cette année, Donaldson aura un nouvel arrêt-court à côté de lui à Andrelton Simmons, donnant aux Twins un tandem potentiellement impeccable en défense du côté gauche si les deux joueurs peuvent rester sur le terrain.

Je suis vraiment excité de jouer à ses côtés. Je pense que bien être en mesure de faire de belles pièces, a déclaré Donaldson.

Simmons, en raison d’un problème de documentation de voyage, était l’un des quatre joueurs sur la liste des 75 hommes pour le début de l’entraînement printanier indisponible pour le premier entraînement. Le lanceur partant JA Happ, qui a été testé positif au COVID-19 à son arrivée, était l’autre absence notable.

Les introductions, les présentations et les discours du premier jour étaient différents cette fois en raison de protocoles viraux, transmis via un microphone pour permettre un espacement approprié entre les joueurs, mais le message aux deux fois champions en titre d’AL Central n’a pas changé.

C’est évidemment une journée très optimiste. Je pense qu’il y a un surcroît d’optimisme en sachant quel type d’équipe nous avons. Nous avons à nouveau tout ce que nous pourrions souhaiter pour aller là-bas et gagner une Série mondiale, franchement. Aujourd’hui, le seul jour allait probablement le dire à haute voix », a déclaré Baldelli,« parce que maintenant nous devons sortir et jouer.

___

Plus de couverture AP MLB: https://apnews.com/hub/MLB et https://twitter.com/AP_Sports