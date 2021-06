Donald visite le «mur inachevé» et trolle Kamala après avoir demandé à Biden de passer un test cognitif

TRUMP BLASTS BIDEN POUR ANNULER SES POLITIQUES FRONTALIERS (PARTIE 4)

Le rétablissement du programme de capture et de libération par Biden a également frappé la colère de l’ancien président dans son éditorial du Washington Post.

Trump a déclaré que son administration « a atteint une réduction incroyable de 90 % des passages illégaux ».

Cependant, il a accusé Biden d’avoir défait ce travail, notant que les passages frontaliers illégaux avaient augmenté de près de 700% par rapport à l’année dernière.

« Joe Biden a rétabli la capture et la libération, a déchiré nos accords d’asile durement gagnés avec le Mexique, le Guatemala, le Honduras et le Salvador, et a annoncé que toute personne sur la planète qui vit dans une zone touchée par la criminalité a désormais droit à l’asile en aux États-Unis », a-t-il poursuivi.

« Pendant ce temps, l’ICE est effectivement fermée, de hauts responsables de la sécurité des frontières ont été licenciés et des criminels sont libérés en nombre record.

Trump a ajouté que « les murs fonctionnent » et a déclaré qu’à la suite de « l’abdication de Biden de ses fonctions sous serment, le Texas dit maintenant qu’ils vont » construire le mur « .

« Cela ne devrait pas être nécessaire et est au mieux un pansement sur la plaie béante créée par Biden », a déclaré Trump.

« Les gouverneurs et les législatures des États devraient certainement faire ce qu’ils peuvent – ​​mais rien ne remplace l’action fédérale. »