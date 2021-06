Donald Trump voulait envoyer des patients de Covid-19 dans un camp de détention pour terroristes à Cuba

La réponse de l’ancien président américain Donald Trump à l’explosion du coronavirus aux États-Unis a fait l’objet d’énormes critiques de la part de l’opposition, des médias et des experts de la santé. Bien que ses collaborateurs aient fait de leur mieux pour empêcher l’ancien chef du Parti républicain d’agir selon ses caprices, il se disputait souvent avec le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national américain des allergies et des maladies infectieuses et conseiller médical en chef du président. . Quelques instants avant que les États ne soient témoins d’une vague pandémique déchirante, Trump avait voulu envoyer des Américains infectés par le covid sur une île isolée, à l’étranger à Guantánamo Bay, une île prison.

La révélation choquante a été faite dans un livre écrit par deux journalistes, Yasmeen Abutaleb et Damian Paletta, du Washington Post. « Scénario de cauchemar : à l’intérieur de la réponse de l’administration Trump à la pandémie qui a changé l’histoire », qui devrait sortir le 29 juin de cette année contient la réponse chaotique de la Maison Blanche au coronavirus et la lutte pour le pouvoir qui s’ensuit contre le groupe de travail covid qui s’est poursuivi aux premiers jours de l’explosion pandémique.

Le livre révèle que, lors d’une réunion dans la salle de situation de la Maison Blanche en février de l’année dernière, Trump aurait demandé à ses assistants : « N’avons-nous pas une île qui nous appartient ? Qu’en est-il de Guantanamo ? », ajoutant : « Nous importons des marchandises. Nous n’allons pas importer de virus. »

Bien que l’idée ait rapidement été sabordée par ses collaborateurs, ils ont exprimé une inquiétude visible quant à la mise en quarantaine de patients covid sur la même île, où les États-Unis hébergent des terroristes présumés. La détention illégale et la torture pratiquée dans le camp de détention ont souvent suscité la condamnation des militants des droits de l’homme.

Les États-Unis détiennent Guantánamo Bay dans le cadre d’un bail à long terme contesté avec Cuba et des terroristes présumés y sont hébergés sans procès et dans des conditions extrêmement difficiles, rapporte The Guardian.

L’extrait du livre, qui contient des interviews de plus de 180 personnes et de hauts responsables de la Maison Blanche, révèle également que le 18 mars 2020, Trump a été entendu crier lors d’un appel téléphonique au secrétaire à la Santé et aux Services sociaux de l’époque, Alex Azar, a déclaré , « Les tests me tuent ! Je vais perdre l’élection à cause des tests ! Quel idiot le gouvernement fédéral a fait faire des tests ? »

Cinq jours avant l’appel téléphonique, le conseiller principal et gendre du président, Jared Kushner, s’était engagé à prendre en charge une stratégie nationale de test avec l’aide du secteur privé, rapporte le Washington Post.

Réprimant la décision d’Azar, Trump aurait déclaré que c’était « une incompétence flagrante de laisser [federal health agency] CDC développe un test ».

Le livre raconte de nombreux cas similaires de querelles et de réponses souvent bâclées à l’intérieur de la Maison Blanche alors que les dirigeants luttaient pour propager la maladie, qui avait fait plus de 6 000 000 morts aux États-Unis. Le livre décrit le président comme « inefficace et déconnecté alors que ses responsables de la santé et de la sécurité nationale tentaient de gérer l’aggravation de l’épidémie ».

